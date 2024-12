Webinaires à la demande

Découvrez les risques opérationnels critiques, la nouvelle réglementation et les défis concrets liés à la conformité.

Découvrez une collaboration visant à fournir des défenses de stockage de données pilotées par l’IA et à assurer la cyber résilience des organisations de toutes tailles.

Les attentes croissantes des utilisateurs, la tolérance zéro envers les temps d’arrêt, la hausse des cybermenaces et le besoin constant de faire plus avec moins ne sont que quelques-uns des défis rencontrés par les responsables informatiques de notre époque. Voici des exemples concrets.

Technologent : transformer des défis de données en opportunités

À travers une discussion hautement interactive et stimulante, les experts du secteur du stockage de Technologent et d’IBM utiliseront un large éventail de témoignages de clients réels et expliqueront comment ils ont été en mesure d’accompagner ces organisations.