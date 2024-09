Démo 3 - Protection contre les ransomwares

Les attaques de ransomwares restent une menace majeure en Europe, et la question n’est maintenant plus de savoir quand une entreprise va être attaquée mais à quelle fréquence. En complément des solutions de sécurité informatiques que vous avez déjà en place, les baies de stockage IBM FlashSystem vous permettent de détecter en quasi temps réel les attaques sans nouveau logiciel, d’analyser les copies de vos données, et de les restaurer au plus vite! Discutons de vos besoins