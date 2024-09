ZE PowerGroup Inc. (ZE)

Depuis le déploiement du stockage flash IBM, ZE a considérablement accéléré les performances, réduit la latence, diminué les coûts de maintenance et il a pu profiter de nouvelles opportunités de développer de nouvelles capacités et de nouveaux services.



Nader El-Ramly explique : « L’amélioration la plus immédiate que nous avons observée après être passés au stockage Flash, ce fut la rapidité impressionnante des délais de traitement. En effet, le goulot d’étranglement que nous connaissions au niveau du stockage avait disparu, nous permettant d’acheminer les données vers les processeurs aussi rapidement qu’ils pouvaient les traiter.



« En effet, la durée de traitement ne se mesurait plus en minutes, mais en secondes et en millisecondes. Le fait de pouvoir traiter les analyses à cette vitesse signifie que nous parvenons souvent à surpasser les accords de niveau de service (SLA) extrêmement exigeants mis en place avec nos clients, même si les volumes de données et la fréquence des rapports augmentent. »



Aiman El-Ramly ajoute : « Avec des délais de traitement aussi rapides, la solution FlashSystem a permis à ZE d’élargir sa clientèle et d’améliorer ses offres.



Avec l’accélération du traitement des demandes des clients, leur comportement et leurs attentes ont également changé. Pour être plus précis, nous sommes désormais en mesure de répondre à des demandes plus complexes et de générer un volume beaucoup plus important de courbes de tarification en temps quasi réel.



Alors qu’auparavant nos clients nous demandaient de modéliser des milliers de courbes différentes, ils nous demandent désormais des centaines de milliers de courbes. L’introduction du stockage flash d’IBM nous a également permis de profiter sans perturbation de l’espace nécessaire pour une refonte distincte de l’architecture de notre logiciel afin de mieux répondre aux exigences du big data.



La possibilité d’offrir des services plus diversifiés et de traiter plus rapidement une quantité beaucoup plus importante de données satisfait nos clients, et c’est ce qui nous a permis de nous développer. Après la mise en œuvre du stockage flash, notre clientèle PaaS s’est vue augmenter de 30 % en un an seulement ! »



En plus du développement de nouvelles capacités et de nouveaux services, ZE a réalisé d’importantes économies d’énergie en passant au stockage flash d’entreprise et en acquérant un ensemble commun d’outils de gestion pour le stockage flash et sur disque.



« IBM FlashSystem 900 et IBM FlashSystem 840 nous ont permis de réaliser d’importants gains d’efficacité », poursuit Nader El-Ramly. « Le stockage flash est, de par sa conception, plus durable et plus compact, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’il nous permette de consolider autant. Avec le stockage flash IBM, nous sommes passés de deux racks de stockage sur disque à seulement 2U de stockage flash, ce qui nous a permis de réduire les coûts en matière d’énergie et de refroidissement.



De plus, nous avons optimisé la capacité de notre stockage grâce aux fonctionnalités de virtualisation incluses dans IBM Storwize V7000, facilitant également la gestion de notre stockage. Suite au déploiement initial de la technologie Storwize, nous avons atteint un taux de compression de 60 %. Nous avons ensuite investi dans un V7000 de deuxième génération pour tirer parti du moteur de compression amélioré, laissant le premier servir de deuxième niveau de stockage, au-delà du FlashSystem 900 et du FlashSystem 840.



De plus, l’adoption du stockage flash a éliminé les remplacements fréquents et perturbateurs des disques défaillants de notre ancienne infrastructure. Aujourd’hui, en cas de problème avec un disque du Storwize V7000, l’appareil en informe automatiquement IBM qui envoie instantanément un disque de remplacement, généralement avant même que nous ne remarquions le problème. »



Grâce aux technologies IBM FlashSystem 900, IBM FlashSystem 840 et Storwize V7000 qui accélèrent l’analyse du big data, ZE PowerGroup peut aider ses clients à développer leurs opérations commerciales en leur permettant de prendre plus de décisions, plus rapidement. Et en contribuant à accroître leur confiance dans la qualité des données et des rapports, la plateforme ZE mise à niveau peut aider les clients à améliorer leur tolérance au risque, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales.



Aiman El-Ramly conclut : « Nous avons pu donner à nos clients une plus grande confiance dans leur infrastructure de livraison de données, ce qui les rend plus tolérants aux risques du marché et les aide à développer leurs opérations. De ce fait, le stockage flash est devenu un véritable atout pour notre entreprise, nous permettant d’offrir de nouvelles voies de croissance à nos clients.



« Tout au long de ce projet, nous avons eu le plaisir de travailler avec IBM et nous avons été heureux de constater son dévouement au développement de l’activité de ZE. Les systèmes IBM nous ayant permis de nous développer et de renforcer notre avantage concurrentiel, nous avons pu fournir de meilleurs services à nos clients qui leur ont permis d’améliorer leur polyvalence. »