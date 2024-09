Aujourd’hui, la préparation des données pour l’analyse prend quelques minutes ou quelques secondes plutôt que des jours ou des semaines, ce qui permet à l’entreprise d’accélérer le développement de nouveaux services basés sur les données. L’analyse du big data dans le cloud alimentant son activité, Wi2 prend des mesures importantes pour atteindre ses objectifs marketing personnalisés.



« Dans le passé, nous devions extraire les données dont nous avions besoin à partir d’énormes volumes de journaux dans notre environnement de stockage d’objets cloud, puis structurer les données manuellement », explique M. Fukui. « Le traitement des données pouvait prendre jusqu’à une semaine, et plus d’une heure pour l’analyse, mais aujourd’hui, tout a changé.



« Le fait de réduire le délai d’analyse à quelques minutes ou secondes est une révolution. Mieux encore, nous pouvons désormais visualiser nos données de manière plus intuitive, par exemple en traçant les événements sur une carte basée sur les coordonnées GPS des appareils mobiles des utilisateurs. Nous pouvons nous concentrer davantage sur l’analyse de nos données, et nous pensons qu’il est avantageux pour nous de pouvoir effectuer plus de types d’analyses en une seule journée. »



L’analyse rapide aide déjà Wi2 à mieux comprendre les préférences des visiteurs et les sites « pots de miel », et à améliorer le ciblage des offres et des recommandations.



« Plus nous recueillons de données, plus nous serons en mesure de prédire avec précision ce que chaque visiteur voudra probablement voir et faire pendant son séjour au Japon », explique M. Fukui. « En fin de compte, nous visons à fournir les informations les plus utiles au moment optimal du voyage d’une personne. »



En aidant ses partenaires de l’industrie et des collectivités locales à comprendre ce que les touristes attendent de leurs séjours, Wi2 peut les aider à élaborer des stratégies d’engagement plus efficaces, offrant ainsi une expérience encore meilleure aux visiteurs, à tous les niveaux.



« De nombreuses entreprises analysent déjà les habitudes piétonnes à partir de données mobiles et fournissent des recommandations de produits ou des bons de réduction pour des services recherchés », explique M. Soma. « En tant qu’entreprise innovante, nous essayons toujours d’être les premiers à mettre en œuvre ce type de nouvelles technologies. »



En fin de compte, Wi2 vise à développer des produits prédictifs qui aident ses partenaires à comprendre ce que les visiteurs sont susceptibles de faire, en fonction de leur comportement actuel et des tendances historiques des visiteurs. Par exemple, l’analyse prédictive pourra identifier qu’un groupe de touristes asiatiques faisant du shopping à Yokohama ont une forte propension à réserver une nuit dans la ville thermale de Hakone Yumoto.



« Nous voulons relever ce genre de défis avec des technologies cognitives pour l’apprentissage en profondeur et l’intelligence artificielle, telles que les solutions IBM Watson® disponibles via IBM Bluemix », explique M. Fukui.



En ce qui concerne l’avenir, Wi2 entend poursuivre son étroite collaboration avec IBM pour stimuler la croissance de ses activités.



M. Soma conclut : « À l’heure actuelle, nous accumulons un large éventail de journaux mobiles dans notre infrastructure d’agrégation de données. Il peut s’avérer nécessaire de réorganiser notre infrastructure en deux systèmes : une base de données pour une analyse à long terme des données d’archives à grande échelle et un entrepôt de données pour la détection de modèles en temps réel dans les flux de données. Nous voyons un grand potentiel dans nos solutions IBM Cloudant et IBM Db2 Warehouse on Cloud pour atteindre ces objectifs. »