Westnetz GmbH

Entreprise du groupe E.ON, Westnetz exploite un important réseau de distribution électrique en Allemagne de l’Ouest. Chaque jour, ses plus de 1 600 ingénieurs sur le terrain surveillent et entretiennent environ 175 000 km de lignes électriques et 24 000 km de canalisations de gaz le long des réseaux d’eau et d’Internet haut débit de l’entreprise. Dans le cadre de ses efforts visant à maintenir l’ensemble de l’infrastructure et de l’équipement opérationnels, l’entreprise génère chaque année plus de 200 000 rapports d’inspection et ordres de travail de maintenance.

Afin d’améliorer le traitement de ces demandes de maintenance, Westnetz a cherché des moyens d’optimiser l’efficacité de ses processus, en visant notamment à réduire les délais d’assistance et à augmenter la fiabilité, l’objectif étant de permettre aux ingénieurs sur le terrain d’accéder aux informations et aux données plus rapidement et plus facilement, non seulement pendant les tâches de routine, mais surtout lors de pannes et d’urgences.

Pour y parvenir, l’entreprise devait aligner ses systèmes de maintenance existants et synchroniser les applications déjà en place qui géraient les ordres de travail, la cartographie des sites, les alertes de pannes et les données de répartition.