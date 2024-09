Consciente qu’elle devait changer les choses, Water Corporation s’est tournée vers IBM Consulting et ses capacités techniques approfondies pour obtenir de l’aide. En travaillant ensemble, les organisations ont créé et conçu une nouvelle base de données et une nouvelle plateforme de gestion eConcessions optimisées par Salesforce Service Cloud, étendant ainsi l’utilisation de Salesforce en tant que plateforme de support client stratégique de l’organisation.

Fournie dans le cadre d’un projet de services de conseil IBM Salesforce, la nouvelle solution offre des workflows rationalisés et automatisés qui assurent une transition fluide des demandes de réduction tout au long des étapes initiales de validation et d’autorisation. Les capacités d’intégration étendues de la plateforme cloud native Salesforce permettent non seulement d’associer facilement la solution au site Web existant du client, à ses systèmes de facturation et de communication avec les clients, mais aussi de transférer plus rapidement et en toute sécurité des données à des acteurs externes, à savoir les autorités gouvernementales locales, en vue de leur traitement.

Parallèlement, la plateforme eConcessions offre un accès centralisé à l’ensemble des historiques de demande tout en offrant aux utilisateurs des capacités d’accès à distance.