Imaginez la scène. Il pleut dehors et vous êtes sur les réseaux sociaux.Entre les clichés habituels de vos proches, une image attire votre attention : on y voit une plage magnifique, où le soleil fait briller le sable blanc et la mer est d'un bleu profond. La localisation vous indique qu'il s'agit de l'île grecque d'Ios. Vous gardez ce nom en mémoire. En un instant, vous venez de trouver votre prochain lieu de vacances.

« Nous pensons qu'il est très judicieux d'utiliser du contenu de qualité sur les réseaux sociaux pour inspirer et informer le processus décisionnel, et aider les voyageurs à trouver leur destination idéale », explique Matteo De Santis, responsable du développement commercial chez Vivere.Travel. « Les gens sont transportés par les photos qu'ils voient sur les réseaux et sur le Web, elles leur donnent envie de découvrir ces lieux par eux-mêmes. »

Pour Vivere.travel, une plateforme numérique de découverte de destinations, rien ne peut influencer un projet de vacances comme du contenu attrayant, personnalisé et sélectionné sur mesure.

Matteo De Santis nous en dit plus : « Notre expérience est surtout visuelle. Dans notre plateforme en ligne, les clients saisissent leurs centres d'intérêt, leurs dates de voyage et leur budget, et nous leur présentons de superbes photos et vidéos de lieux qui répondent à leurs envies uniques. Notre but est d'aider le grand public à trouver et réserver des destinations et des hôtels qui leur tapent dans l'œil. Après tout, une image vaut mille mots ».

« Nous travaillons avec des créateurs indépendants pour produire des images de haute qualité et d'autres types de médias. Il nous fallait une solution efficace et intelligente pour tout gérer, car cette bibliothèque ne cesse de grandir à mesure que nous nous développons et que nous ajoutons de nouvelles destinations à la plateforme. Nous savions que bientôt, nous ne serions plus en mesure de gérer et de baliser le contenu manuellement. »

« Nous voulions un système capable d'agréger, de classer et d'identifier une quantité astronomique de contenu visuel et non visuel de la manière la plus efficace et intelligente qui soit, pour permettre à nos clients de trouver exactement ce qu'ils recherchent. »