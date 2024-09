Une fois la mise en œuvre de la solution effective, Versandhaus Walz sera en mesure d’identifier et de réagir beaucoup plus rapidement aux préférences des clients et d’augmenter sa part de portefeuille.

« Une fois que notre nouvelle boutique de commerce électronique sera en place, nous pourrons examiner de plus près les raisons pour lesquelles nos clients abandonnent leur panier et prendre des mesures pour qu’ils aillent au bout de leurs transactions », explique Johannes Bernhardt. « Nous estimons qu’une meilleure connaissance du comportement des clients sur le canal numérique nous permettra d’identifier et d’éliminer les points d’achoppement tout au long du parcours client, et d’offrir une expérience fluide à chaque visiteur.

« De plus, nous personnaliserons nos messages en fonction des articles que chaque client a récemment consultés sur le site. En adaptant de manière précise nos communications en fonction des préférences du client, nous sommes convaincus que nous pourrons accroître notre part de marché dans un secteur particulièrement concurrentiel. »

En s’appuyant sur son succès rapide, Versandhaus Walz a décidé de peaufiner de nombreux aspects de ses activités marketing pour mieux tirer parti du marketing axé sur les données.

« Depuis plusieurs années, nous utilisons des analyses pour estimer quand le bébé de chaque client doit naître et prédire quel produit de notre gamme sera le plus adapté à ses besoins », ajoute Johannes Bernhardt. « Notre approche intégrée du commerce électronique facilitera encore davantage la collecte de nouvelles données et l’ajustement de nos modèles prédictifs, ce qui nous permettra de développer de nouveaux services marketing axés sur les données. »

Versandhaus Walz prévoit désormais de fusionner ses activités en ligne et hors ligne pour obtenir une vue à 360 degrés de chaque client sur l’ensemble des canaux.

« En examinant comment les clients interagissent avec nous dans les boutiques physiques, mobiles, Web et autres, nous pouvons mieux comprendre leurs besoins et leurs préférences », assure Johannes Bernhardt. « Nous pouvons également déterminer le canal optimal pour contacter chaque client et lui envoyer des offres via la meilleure méthode de contact. De plus, comme nous aurons une vision claire du ROI de chaque canal marketing, nous pourrons prendre de meilleures décisions quant à notre future stratégie marketing. »

Enfin, Versandhaus Walz sera en mesure de développer de nouvelles capacités marketing plus rapidement, à un coût plus bas que jamais, ce qui renforcera encore son avantage concurrentiel.

Johannes Bernhardt conclut : « Nous transformons notre approche du parcours client sur le canal numérique et nous sommes convaincus que nos efforts actuels nous aideront à améliorer l’expérience d’achat et à gagner plus de parts de marché. »