L’introduction de l’assistant UoA a considérablement amélioré l’efficacité et la satisfaction des étudiants. L’objectif était d’augmenter la proportion d’interactions avec les étudiants résolues dès la première fois et via le libre-service, tout en maintenant des niveaux élevés de satisfaction des clients. En conséquence, la résolution à la première intervention s’est améliorée de 40 % et le rapport entre le libre-service et le service assisté s’est amélioré de 58 %. Les mesures de satisfaction des étudiants sont également restées élevées, avec l’assistant UoA à 81 % et le centre d’expérience à 91 %. Le système d’IA gère efficacement les demandes de routine, permettant aux étudiants de trouver facilement des informations sur une seule plateforme sans naviguer sur plusieurs pages de recherche. L’assistant UoA affiche des taux de couverture et de confinement de plus de 90 %, résolvant la plupart des requêtes sans intervention humaine. Sa capacité de mise à jour dynamique garantit que les étudiants reçoivent les informations les plus récentes. Ces améliorations ont amélioré les services de soutien aux étudiants et consolidé la position de l’université en tant que leader de l’innovation pédagogique, ouvrant la voie à une collaboration continue avec IBM et ElementX pour introduire des capacités supplémentaires et élargir les canaux de communication.