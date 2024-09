Des défis tels que l’augmentation de la charge de travail et le manque de personnel dans les services clients auront un impact significatif sur l’expansion et la continuité futures des activités d’Unionthink. Par conséquent, le recours à la technologie IA pour remplacer l’intervention humaine et améliorer l’efficacité deviendra de plus en plus nécessaire.

Grâce à cette activité de co-création avec IBM, Unionthink démontre comment l’IA peut améliorer ses activités, en la positionnant comme point de départ de sa transition de l’humain vers l’IA.’ Et pour améliorer encore la satisfaction client, l’entreprise prévoit de tirer parti de tout le potentiel de la technologie d’IA actuelle et de poursuivre sa collaboration avec IBM en tant que partenaire commercial.