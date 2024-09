UMB a effectué une évaluation complète, examinant différentes architectures de processeurs et technologies de virtualisation avant de sélectionner IBM Power Systems.

« D'expérience, nous savons que la technologie IBM Power Systems est performante et fiable », précise Marco Reichmuth. « En tant que partenaire commercial IBM Platinum, nous entretenons d’excellentes relations avec IBM. C'était à nos yeux le meilleur partenaire possible dans cette nouvelle aventure. »

Pour exécuter SAP HANA, UMB utilise deux serveurs IBM Power S924 pour assurer une intégration des centres de données sur mesure. Les serveurs IBM Power Systems d'UMB sont entièrement virtualisés à l'aide de la technologie IBM PowerVM. UMB héberge plusieurs instances SAP au sein de chaque serveur et, dès que la demande augmente, l'entreprise peut accroître la capacité des instances individuelles sans avoir à acquérir et configurer plus de serveurs physiques. Si UMB venait à dépasser l'encombrement de l'infrastructure existante, elle peut aussi ajouter de nouveaux serveurs physiques – sans impact en production – pour maintenir une trajectoire de croissance fluide et illimitée.

Grâce aux fonctionnalités de virtualisation avancées intégrées à la plateforme IBM Power Systems, UMB a pu déployer un cluster à haute disponibilité dans deux centres de données distincts afin de garantir un basculement fluide des données et des workloads en cas de sinistre. Pour plus de protection, les données sont également mises en miroir dans un bunker haute sécurité dans les Alpes suisses.

« IBM Power Systems est la base idéale de notre nouvelle offre SAP HANA Cloud, qui livre une disponibilité, une flexibilité, une fiabilité et des performances de niveau entreprise dans une plateforme unique et facile à gérer », ajoute Gérard Lüchinger. « Nous savons que nous pouvons compter sur la technologie IBM Power pour prendre en charge le service cloud SAP HANA le plus puissant de Suisse. »

En complément de la solution UMB SAP HANA Cloud, UMB exploite des partitions logiques pour d'autres applications avec les systèmes d'exploitation IBM AIX et IBM i sur la même infrastructure IBM Power Systems. En consolidant les workloads sur ses ressources de serveur disponibles, UMB peut obtenir les mêmes niveaux de performances et de disponibilité pour de nombreux environnements applicatifs différents tout en réduisant le temps et les efforts consacrés à la maintenance de l'infrastructure.

Comme le précise Gérard Lüchinger, « l'exécution de SAP HANA sur IBM Power Systems avec Linux était parfaitement adaptée, non seulement sur le plan technique, mais aussi d'un point de vue organisationnel. Nous estimons qu'en nous appuyant sur les connaissances existantes, nos efforts de formation et d'exploitation sont 50 % inférieurs que pour les autres options que nous avions envisagées. »

« D'après notre évaluation et notre expérience d'utilisation au quotidien, la plateforme IBM Power Systems surclasse les autres architectures en termes de vitesse, d'évolutivité, de disponibilité et de rentabilité », ajoute Marco Reichmuth. « Nous venons de boucler un audit du coût total de possession [TCO]. Il ressort que les serveurs IBM Power ont été 25 % moins chers à exploiter sur une période de cinq ans que les alternatives, y compris les configurations des appliances. »