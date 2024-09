La pandémie a évolué rapidement à travers le monde et les différentes nations adoptaient des stratégies de réponse différentes. Il n’y avait pas de plan d’action cohérent. Les taux et les schémas d’infection évoluaient, de nouveaux variants apparaissaient et les responsables de la santé publique commençaient à mieux comprendre les risques d’infection.

Début 2021, les ministres responsables de diverses agences gouvernementales débattaient activement des mesures nécessaires à la frontière britannique pour contrôler la propagation des variants jugés préoccupants. Pour Jackie Keane, directeur du portefeuille numérique et technologique en charge du suivi et du dépistage, les nouvelles règles aux frontières étaient exactement le type de politique dont elle et son équipe avaient besoin pour se préparer. Ainsi, lors de l’annonce de la mise en place des contrôles aux frontières, Mme Keane explique que l’équipe IBM et Salesforce n’est pas partie de zéro. « Avec le RTTS et la plateforme CRM Salesforce déjà en place, les bases de la solution étaient là », explique-t-elle. « Nous avons ainsi bénéficié d’une position favorable pour mettre en œuvre le nouveau service des arrivées internationales et le MQS, et ce, très rapidement. »

En vertu de la nouvelle politique, les personnes arrivant à la frontière britannique depuis l’étranger devaient se conformer aux règles de quarantaine et de test en fonction du statut de risque Covid de leur pays de départ. Les voyageurs en provenance de pays figurant sur la « liste rouge », c’est-à-dire ceux considérés comme présentant un risque élevé d’apparition de souches nouvelles ou émergentes de coronavirus, devaient suivre un protocole de test et de quarantaine relativement contraignant, avant et après leur entrée dans le pays.

Pour que le programme fonctionne, l’UKHSA devait guider chaque passager à travers différentes étapes, des formulaires de localisation des passagers aux instructions de test et à la mise en quarantaine de l’hôtel. Chaque flux dépendant des résultats de test, l’intégration des laboratoires de test était essentielle.