Travelping GmbH

Avec des années d’expertise dans le secteur des télécommunications, Travelping savait qu’il devait rapprocher le réseau des appareils connectés. Il savait également que l’environnement devait être hautement disponible. « Tout tourne autour du five nines [soit 99,999 % de disponibilité du service] », explique Holger Winkelmann, fondateur et PDG de Travelping. « Mais l’exécution de processus avec le five nines est très coûteux et très compliqué. »

Travelping a donc choisi un autre chemin, qui l’a ramené à l’essentiel : des serveurs bare metal avec une application conteneurisée basée sur une plateforme Kubernetes. Le client a choisi des produits d’infrastructure IBM Cloud et des outils Kubernetes pour créer des workloads cloud natives. Ces workloads conteneurisées peuvent être acheminées rapidement vers les constructeurs automobiles pour aider à réaliser un diagnostic ou à effectuer des opérations de maintenance à distance et en temps réel.

Pour certains, Kubernetes est le nouveau Linux ou une nouvelle API. Le système utilise un logiciel open source pour permettre le déploiement d’applications en tant que services à couplage lâche en empaquetant les composants individuels dans leurs propres conteneurs. Ce processus de programmation modulaire qui consiste à décomposer une application en plusieurs services plus petits facilite le développement, le test et le déploiement de l’application. Il permet également la livraison en continu de services évolutifs.

« C’est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers Kubernetes et le déploiement de conteneurs », explique M. Winkelmann. « Parce qu’il est possible d’exécuter des services plutôt simples, peut-être même sans état, dans un environnement four nines, soit une disponibilité de service de 99,99 % (garantie par l’accord de niveau de service d’IBM). Ensuite, nous sommes passés à un environnement five nines, que vous pouvez obtenir en grande partie gratuitement. »

La solution aide les clients de Travelping à effectuer des déploiements à différents emplacements et dans différents environnements. S’ils effectuent des déploiements sur le réseau, ils « touchent le cœur de l’infrastructure du fournisseur », déclare M. Winkelmann. « En général, l’opérateur stipule que les déploiements doivent se conformer à la typologie du réseau. Et cela n’est pas sans raison. Les déploiements doivent se faire en territoire autorisé. »

Mais avec Kubernetes, il y a une API commune. « Elle fonctionne sur le cloud privé et en déploiement privé, mais également dans les clouds publics », ajoute M. Winkelmann. « Vous pouvez passer d’un ordinateur portable de développeur à des déploiements en cloud privé, à des déploiements en périphérie ou à votre Raspberry Pi sur un lampadaire, car l’API est toujours agnostique. Tous vos déploiements se font exactement de la même manière, encore et encore, et cela n’est possible qu’avec Kubernetes. »

Travelping utilise IBM Cloud car, outre son aide dans la gestion de la conformité des données, il permet également au client d’exploiter son service réseau. « Sur le terrain, on trouve de nombreux clouds que nous désignons par le qualificatif “nord-sud”. Ils sont conçus pour l’arrêt du trafic web (traitement des requêtes et des réponses à la périphérie de l’infrastructure cloud) , explique M. Winkelmann. « Ce que nous faisons est totalement différent. Nous acheminons les charges utiles et le trafic de nos utilisateurs mobiles. IBM Cloud est le seul fournisseur qui nous permet toujours d’acheminer les données de nœud à nœud dans un réseau, et pas seulement d’arrêter le trafic. »