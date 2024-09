Basée sur les recommandations d’Advent One et son ancienne expérience réussie de l’exécution de systèmes IBM sur site, Tomago a décidé de quitter son fournisseur de cloud public et d’exploiter sa suite de solutions SAP sur un modèle de cloud privé, basé sur une infrastructure intégrée de systèmes IBM et Red Hat.

Outre l’utilisation de sa plateforme SAP ERP pour la gestion des entrepôts de pièces de rechange, Tomago s’appuie sur SAP pour d’autres tâches essentielles telles que la paie, les achats, les RH, la finance et d’autres fonctions. Toute perte ou retard de données résultant de pannes aurait un impact significatif sur l’entreprise. Le service informatique de Tomago a donc travaillé en étroite collaboration avec Advent One et IBM pour assurer une transition fluide vers son propre cloud privé, notamment pour prendre en charge les solutions SAP :

SAP Business Warehouse piloté par SAP HANA, un entrepôt de données pour consolider les données, harmoniser les données de base et fournir des scénarios de reporting flexibles.



SAP ECC piloté par SAP HANA, un composant ERP Central qui fonctionne sur la base de données SAP HANA et simplifie les tâches métier telles que la logistique, la finance, les ventes et l’entreposage.



• SAP Fiori, une plateforme d’expérience utilisateur qui fournit aux concepteurs et aux développeurs des outils et des directives agiles pour créer rapidement des applications. SAP Fiori a permis le développement rapide d’interfaces utilisateur pour périphériques mobiles afin de permettre aux utilisateurs d’accéder aux outils SAP dans toute l’usine de Tomago.

En travaillant ensemble dans un délai extrêmement serré pour mener à bien la transformation, IBM Lab Services et Advent One ont déployé la nouvelle infrastructure de stockage et de sauvegarde IBM Power Systems en six jours, y compris pour l’installation et la configuration du système d’exploitation. « En moins d’une semaine après la livraison du matériel, tous les systèmes ont été remis à l’équipe SAP », explique M. Holloway.

« Nous savions que nous devions livrer et tout remettre le plus rapidement possible », explique M. Moncrieff. « Félicitations à tous les membres de l’équipe Advent One et IBM ».

L’infrastructure de cloud privé comprenait la virtualisation des serveurs IBM Power Systems H924 (PDF) et IBM PowerVM, conçue pour consolider plusieurs workloads sur moins de systèmes, augmenter l’utilisation des serveurs et assurer une sécurité de bout en bout.

Les solutions de stockage flash IBM, le stockage flash hybride IBM, IBM Storage Area Networks et le stockage IBM Spectrum ont fourni une solution complète avec des capacités IA intégrées qui améliorent l’économie du stockage sur site et dans le cloud hybride. IBM FlashSystem et toutes les solutions de stockage 100 % flash et hybride sont conçues avec la technologie IBM Spectrum Virtualize pour la réplication ou la migration définie par logiciel.

D’après son expérience dans l’implémentation des solutions Red Hat certifiées par SAP, Advent One a recommandé à Tomago de consolider ses multiples systèmes d’exploitation sur les plateformes Red Hat. « Avoir plusieurs systèmes d’exploitation n’était pas idéal et nous ne voulions pas de silos d’informations et de ressources critiques reposant sur une seule personne », explique M. Moncrieff. « Red Hat nous apporte des connaissances techniques et de développement sur l’ensemble du système d’exploitation et nous prépare au déploiement de l’IdO, le moment venu ».