TOA Corporation

Fondée en 1934, TOA fabrique divers équipements audio et de diffusion professionnels, notamment des haut-parleurs et des microphones, ainsi que des équipements de sécurité et des caméras de surveillance.

Depuis la pandémie de COVID-19, la distanciation sociale est de plus en plus importante pour protéger la santé publique. En réponse, TOA se concentre sur la fourniture de services qui peuvent aider les organisations de santé à surveiller le nombre de personnes dans un endroit donné et à suivre le nombre de personnes circulant dans les espaces publics. Pour y parvenir, l’entreprise a combiné son vaste réseau de caméras de surveillance à l’intelligence artificielle (IA) pour créer une solution qui contribue à réduire la congestion dans les espaces publics.

M. Akinori Ueda, directeur général du département des systèmes d’information de la division de la planification d’entreprise de TOA, décrit les dernières initiatives de l’entreprise : « Conformément à notre philosophie "des sourires pour le public, créer une société où les gens peuvent sourire", nous tirons parti de notre expertise en tant que fabricant de premier plan d’équipements audio et vidéo pour affiner de nouvelles solutions et rendre service aux communautés que nous servons. Par exemple, depuis août 2020, nous effectuons un test à la gare de Sannomiya dans le métro municipal de Kobe. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé les caméras et l’IA pour identifier automatiquement les surcharges et fournir des conseils sur les itinéraires encombrés via des systèmes d’annonce publique visant à garantir la sécurité des passagers et à éviter les files d’attente. »

TOA développe également des plateformes numériques conçues pour renforcer les relations client et améliorer l’efficacité opérationnelle. Par exemple, l’entreprise travaille à la création d’un nouveau portail clients qui fournira des informations détaillées sur les produits et les aidera à mieux gérer leurs commandes. De même, l’entreprise crée un portail utilisateur qui surveillera l’état des systèmes de diffusion et de surveillance audio actuellement installés à l’aide de capteurs IdO (Internet des objets) et avertira automatiquement les équipes de maintenance lorsque des réparations sont nécessaires.

Ces dernières années, TOA Corporation a poursuivi une stratégie de production locale dans chacune des cinq régions dans lesquelles elle opère, notamment l’Asie-Pacifique, les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Mais face à une planification, une production et des ventes de produits exécutées au niveau local, les principaux décideurs du siège social de l’entreprise avaient un problème de visibilité sur la performance de chaque division régionale.

Pour résoudre ce problème, TOA a mis en place un système de gestion mondial intégré grâce à SAP ERP, en vue d’unifier les systèmes de base exécutés séparément dans chaque région. Pour soutenir cet environnement SAP, l’entreprise a choisi Enterprise Application Management for SAP Solutions on IBM Cloud, une solution qui inclut les services opérationnels SAP Basis en version standard. TOA a commencé à utiliser la solution IBM® dans la région Asie-Pacifique début 2015 et en mars 2019, elle l’avait déployée sur 20 sites répartis dans 15 pays.

M. Ueda réfléchit à l’impact de l’utilisation d’Enterprise Application Management for SAP Solutions on IBM Cloud : « Grâce à IBM, notre système de gestion mondiale fonctionne de manière fluide à chaque instant. En outre, la disponibilité du système a été améliorée sur chaque site, et avec l’équipe IBM sur place pour faire face aux éventuels incidents, nous avons également réduit les activités de maintenance du système. En outre, IBM a été audité en externe et a reçu plusieurs certifications en matière de sécurité des données, ce qui nous donne la certitude que nos applications principales fonctionnent dans un environnement fiable. »

TOA a initialement choisi d’exécuter ses applications SAP gérées à partir du centre de données Makuhari d’IBM, qui est dédié à cet usage. Pour soutenir les futures innovations, l’entreprise souhaitait également créer un environnement agile et améliorer ses plateformes numériques avec les dernières technologies cloud. En 2020, TOA a décidé de migrer vers le centre de données Tokyo d’IBM afin d’améliorer davantage les performances, la stabilité et la fiabilité du système.