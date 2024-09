La nouvelle approche de l'intégration a généré de nombreux avantages commerciaux pour TINE. Par exemple, l'organisation a utilisé la plateforme IBM cloud Pak comme élément essentiel du développement d'une solution de planification et d'ordonnancement avancés (APS). La solution APS, implémentée en collaboration avec Avella et déployée sur Microsoft Azure, extrait les données de 32 systèmes existants, y compris les systèmes ERP, de distribution et de clients, en intégrant les données et en appliquant des algorithmes de planification qui permettent de garantir le remplissage des camions et l'optimisation des itinéraires de livraison. En conséquence, les coûts de transport de TINE ont diminué et l'entreprise a été en mesure de transporter le lait plus efficacement, en allouant une plus grande quantité de lait frais aux produits à haute valeur ajoutée et en réduisant la quantité reléguée aux produits à faible valeur ajoutée.

TINE a également mené à bien un autre projet d'intégration, appelé Yard Manager. Auparavant, lorsqu'un nouveau camion arrivait dans les entrepôts de TINE, les magasiniers n'avaient aucun moyen de savoir quel quai le camion allait utiliser. En conséquence, ils étaient toujours en mode réactif, se dépêchant de livrer les produits aux camions après leur arrivée. Grâce à la solution Yard Manager, les magasiniers savent à l'avance quels camions arriveront à quels quais, ce qui leur permet de préparer les expéditions de manière proactive. « Le chargement des camions est désormais beaucoup plus efficace. C'est un grand succès et les employés de l'entrepôt sont très satisfaits de la nouvelle application », déclare Siri Torgersen.

Après plusieurs années d'utilisation de son approche plus soignée basée sur IBM Cloud Pak for Integration, Siri Torgersen et Roger Høgli envisagent désormais de scinder l'usine d'intégration et d'envoyer les développeurs d'intégration dans des équipes produit distinctes selon leurs besoins. Le centre de compétences d'intégration centrale deviendra davantage une institution dirigeante, chargée de veiller à ce que les équipes de projet maintiennent l'intégrité de la nouvelle architecture de l'intégration de TINE.

Pour Siri Torgersen, cette décision permettra à l'organisation de réaliser la vision à long terme de TINE : « Nous voulons garantir que les données de TINE soient libres et démocratisées, de sorte qu'elles circulent de manière optimale dans l'entreprise. Ainsi, ceux qui ont besoin de données y ont accès, avec une seule et même vérité commune. »