Maintenant que tous les employés peuvent trouver les informations sur les processus dont ils ont besoin en un seul endroit, ils n'ont plus besoin de consulter différents systèmes pour connaître les workflows spécifiques et les modèles qui s'y réfèrent. Le temps qu'ils gagnent peut désormais être utilisé de manière plus productive.

En particulier, TIM fournit une vue d'ensemble rapide des procédures de base, ce qui est particulièrement utile pour aider les nouveaux employés à se familiariser rapidement avec le système. Christian Franzen précise : « Jusqu'à présent, nous avons reçu de très bonnes réactions de la part des nouveaux employés. IBM Blueworks Live nous a aidés à réduire le temps d'intégration de 50 %, ce qui permet aux nouveaux employés de se lancer plus rapidement et de travailler plus efficacement. Et pour les responsables, il est plus facile de travailler avec des équipes en pleine croissance, car les employés peuvent chercher eux-mêmes les informations dont ils ont besoin, au lieu de demander conseil à leur chef. Cela s'est avéré être un énorme gain de temps ».

Meilleure collaboration

L'interface utilisateur intuitive et la présentation bien conçue des workflows ont permis à TIM d'accélérer la saisie de ses processus. La facilité d'utilisation a également contribué à un taux élevé d'acceptation par les utilisateurs au sein de l'entreprise.

Christian Franzen commente : « Grâce à IBM Blueworks Live, chaque employé peut commenter les workflows et suggérer comment améliorer les choses, ce qui nous permet de tirer parti de leurs expériences pratiques et de leurs connaissances institutionnelles. Cette approche collaborative a permis d'optimiser de nombreux processus et d'encourager l'amélioration continue. »

Normaliser les workflows

Les processus clairement documentés permettent également une normalisation au sein de toutes les équipes de l'entreprise. Christian Franzen en donne un exemple : « Dans le passé, certaines équipes avaient des processus différents pour des tâches similaires. En nous mettant d'accord sur une méthode standard, nous avons augmenté la productivité de toutes les équipes. Cela rend notre organisation plus flexible dans son ensemble, car il devient beaucoup plus facile de confier des tâches à d'autres membres de l'équipe, par exemple, lorsqu'un employé part en vacances. »

Avec IBM Blueworks Live, TIM a acquis une base fiable pour des optimisations plus générales de ses workflows internes.

Christian Franzen conclut : « En réduisant le temps d'intégration des nouveaux employés et en facilitant les améliorations progressives et collaboratives des processus pour accroître l'efficacité, IBM Blueworks Live est un outil essentiel pour la croissance future de l'entreprise. »