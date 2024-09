Dans un secteur aussi conservateur et peu enclin à prendre des risques que celui de l'assurance, la volonté d'entreprendre un changement aussi radical était remarquable et inédite sur le marché local. Mais la démarche a porté ses fruits et les résultats ont été stupéfiants. En moins d'un an, PPS a lancé neuf nouveaux produits sur le marché et a pris ses concurrents par surprise.

Non seulement PPS a pu introduire de nouveaux produits à un rythme sans précédent, mais la nature modulaire de l'infrastructure rend la modification de ces produits très simple. « Nos concurrents ont réagi à l'introduction d'un de nos nouveaux produits en proposant leur offre », explique Stephan Clark, responsable des applications commerciales, « mais en l'espace de quelques semaines seulement, nous avons été en mesure de modifier notre offre en conséquence. Notre nouvelle agilité nous a permis de vraiment surprendre nos concurrents. »

La réinvention des opérations commerciales chez PPS a permis d'obtenir un certain nombre d'avantages allant au-delà de l'objectif immédiat d'amélioration de la rapidité de commercialisation de l'entreprise. Un avantage important de l'adoption de l'architecture d'application d'assurance IBM (IAA) est qu'elle fournit une structure complète et validée pour l'ensemble de l'entreprise, ce qui aide PPS à se conformer aux audits réglementaires. Comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde, le secteur de l'assurance en Afrique du Sud est très étroitement réglementé et les entreprises sont régulièrement contrôlées pour vérifier leur conformité. En adoptant les principes de l'IAA, PPS a réduit de 80 % les résultats (éléments nécessitant des mesures correctives) de ses audits. Les nouvelles applications produisent également de meilleurs résultats commerciaux, avec des améliorations significatives des contrôles pour la collecte des primes.

Selon David Gnodde, directeur de l'exploitation, il a fallu beaucoup de courage pour abandonner le passé et utiliser la technologie pour innover. « Faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire adopter une architecture éprouvée et déployer une architecture orientée services sur cette base, est d'une certaine manière simple, mais dans le contexte de ce secteur et de ce marché, un changement fondamental comme celui que nous avons opéré équivaut à une toute nouvelle façon de faire des affaires », a déclaré le président de la Commission européenne. Nos concurrents sont tellement concentrés sur la valeur perçue de leurs processus, systèmes et offres existants qu'ils ne sont pas disposés à s'en affranchir ou même à se rendre compte que ces actifs hérités les desservent ».

PPS a changé la donne en se concentrant sur le cœur de l'activité et en réfléchissant à la manière d'améliorer le fonctionnement de ces fonctions essentielles. Comme l'a déclaré M. Gnodde, « notre mise en œuvre intégrale de l'IAA nous a permis de disposer d'un noyau solide, sur lequel nous avons pu nous appuyer pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence ».