Le National Healthcare Group (NHG) est un leader dans le domaine des soins de santé publique à Singapour, réputé pour fournir des soins de grande valeur aux patients grâce à un système intégré de polycliniques de soins primaires, d’hôpitaux tertiaires de soins aigus, d’hôpitaux communautaires, de centres nationaux de spécialité et de centres de soins ambulatoires communautaires. Responsable régional de la santé pour 1,5 million d’habitants du centre et du nord de Singapour et plus de 20 000 professionnels de la santé, NHG collabore avec les médecins généralistes privés, les prestataires de soins de santé publics et communautaires et les prestataires de services sociaux pour veiller à la santé et au bien-être des habitants.

NHG envisageait de moderniser son système d’information sur les ressources humaines (SIRH) tout en atténuant le déficit mondial potentiel (lien externe à ibm.com) de 10 millions de travailleurs dans le secteur de la santé d’ici 2030. Le SIRH reposait sur les transactions, ce qui rendait difficile la collecte de données pour la prise de décision. Il n’était pas non plus intégré aux systèmes mobiles, ce qui empêchait les employés en déplacement d’accéder à des informations essentielles.

La refonte de l’expérience employé du SIRH pour le rendre disponible partout et en permanence était indispensable au NHG pour constituer une main-d’œuvre prête pour l’avenir et compétente sur le plan numérique. Cette transformation devait également lui permettre de renforcer ses capacités organisationnelles et d’améliorer la qualité de la collaboration entre les différents services.

L’équipe a conçu de nouvelles méthodes de travail en exploitant la taxonomie des processus IBM avec des diagrammes de processus de bout en bout pour favoriser l’harmonisation entre les entités et remettre en question le statu quo. La taxonomie se compose de plus de 150 diagrammes de processus qui sont organisées en domaines fonctionnels et contiennent des pratiques de pointe, intégrées à SAP SuccessFactors Steps.