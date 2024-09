Pour des dizaines de milliers de citoyens britanniques faisant face à des difficultés financières, The Insolvency Service représente une lueur d'espoir.

L’agence gouvernementale offre des solutions et des services associés à l'insolvabilité de particuliers et d'employés du secteur privé, et aide les créanciers à se faire payer en cas de faillite et de liquidation. Le nombre croissant de personnes prises en charge par l'organisation se traduit dans les chiffres : en 2018, l'agence a émis son 250 000e avis d'allègement de dette et a remboursé plus de 61,3 millions de livres sterling de dividendes aux créanciers. Au cours de la dernière décennie, elle a accordé plus de 2,3 milliards de livres sterling d'allègement de dette.

Mais apporter cette aide, et traiter des milliards de paiements, est un exercice périlleux. Le département commercial RPS (Services de paiement des indemnités de licenciement) de l'agence, qui traite les réclamations et calcule les paiements, traite jusqu'à 80 000 dossiers par an avec des pics d'activité frôlant les 170 000 dossiers. De plus, les dossiers deviennent de plus en plus volumineux et complexes.

Si l’objectif premier de l’agence n’a pas évolué (il est question ici d’instaurer un climat de confiance économique), le paysage de l’insolvabilité dans lequel elle opère est en revanche en pleine mutation. Aussi, The Insolvency Service doit faire évoluer ses opérations et l’infrastructure informatique qui les encadre.

« De nouvelles formes d’allègement de la dette et de nouvelles méthodes de gestion de l’insolvabilité sont en cours de développement, » indique Sharon Lewis, directrice adjointe des opérations de The Insolvency Service. « Notre capacité à adapter et à développer nos systèmes informatiques en conséquence est donc essentielle. »

Les principaux systèmes informatiques de l’agence étaient composés de cinq applications disparates de gestion des dossiers sur lesquels s’appuyaient tous les départements commerciaux opérationnels. Le manque de connectivité a généré des doublons et l’absence d’une vue unique au niveau des plaignants ou des entreprises, ce qui complique la tâche des chargés de dossiers concernant l’accès aux informations. L’infrastructure informatique comprenait également une multitude de systèmes de gestion back-end pour la finance, les documents, les paiements et d’autres applications qui n’étaient pas entièrement intégrés, ce qui affectait la rapidité et la qualité du service de l’agence.

Par exemple, les responsables des dossiers RPS devaient sélectionner manuellement le calcul du montant à verser à partir de deux options, en comparant les données fournies par les plaignants, telles que la durée d'emploi dans une entreprise avec les données fournies dans les registres des salaires. Les modifications étaient souvent coûteuses et longues. Sans augmenter les effectifs, les limites du système rendaient impossible le traitement de grandes quantités de dossiers. Les chargés de dossiers devaient suivre et consigner certains processus métier dans des feuilles de calcul pour compenser les limites des systèmes actuels, limitant ainsi la visibilité à l’échelle de l’entreprise. De plus, il fallait suivre certaines ensembles de règles spécifiques.

Si l’agence n’agissait pas, les limites de ses systèmes informatiques risquaient d’avoir des répercussions négatives sur les clients.

Récemment, The Insolvency Service a lancé son modèle opérationnel cible, One Service. Misant à terme sur un service rapide et de grande qualité pour l’ensemble des parties prenantes, la stratégie prévoit de rassembler les différents départements commerciaux en opérant des changements clés au niveau de l’infrastructure commune.

« Un bloc de construction, essentiel à la stratégie, réunit nos cinq systèmes de gestion des dossiers , explique Sharon Lewis. Nous disposons donc d'une information unique pour l’ensemble des services. »