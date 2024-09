The Conference Board Inc.

En novembre 2018, The Conference Board a organisé sa dernière série de discussions dans le cadre du projet L’avenir du travail. L’organisation a invité quelque 300 cadres supérieurs appartenant à des services de ressources humaines, de finance, de communication et de services juridiques, issus de plus de 100 organisations membres, pour des conférences organisées à Singapour et à Shanghai, en Chine.

« Nous parlons de "non-conférences", insiste M. Sutcliffe, car l’événement a été conçu de manière à limiter spécifiquement le nombre d’intervenants, et nous voulions profiter de la sagesse collective incarnée par 300 cadres supérieurs. Ainsi, les participants ont été répartis en 16 groupes de travail dont la mission a consisté à savoir comment répondre et tirer le meilleur parti de la révolution à laquelle nous sommes en train d’assister. Nous leur avons posé des questions sur leur intention stratégique sur ces sujets, puis nous les avons interrogés en temps réel sur les stratégies qu’ils ont définies. »

Et pour aider les participants à se préparer au mieux pour ces discussions, The Conference Board a utilisé la solution CAITO (Cognitive Artificial Intelligence Technology for Organizations) fournie par CBA.

La plateforme de connaissances CAITO peut passer en revue d’énormes volumes de données non structurées, par exemple une décennie de rapports de recherche, et centraliser ces informations dans un cadre spécifique de bases de connaissances. Les utilisateurs, à leur tour, peuvent ensuite effectuer des recherches dans ces bases en posant des questions dans un langage naturel et générer ainsi de nouvelles analyses. Pour le projet de recherche sur l’avenir du travail, ces bases de connaissances comprenaient plus de 5 000 études émises par The Conference Board, son partenaire Korn Ferry et plusieurs autres organisations dont les études étaient disponibles dans le domaine public.

« Nous nous sommes associés à CBA pour créer un modèle CAITO destiné à alimenter notre plateforme d’apprentissage à la demande », ajoute M. Sutcliffe. « Les participants discuteront donc peut-être de la meilleure façon de gérer les millenials dans le cadre de la gestion du personnel, et ils demanderont à CAITO quelles recherches sont disponibles sur ce sujet. Mais l’avantage du modèle CAITO, c’est qu’il comprendra la question et pourra non seulement y répondre, mais apporter le commentaire suivant : « À propos, vous devriez vraiment vous concentrer sur la meilleure façon de gérer un personnel multigénérationnel. Et voici des études qui traitent de ce sujet. »

En vertu d’un contrat de solutions intégrées (ESA ou Embedded Solution Agreement), CBA a étendu les capacités cognitives qu’il a intégrées à sa plateforme CAITO en ajoutant la technologie IBM Watson Discovery, qui offre des capacités de recherche et d’analyse supplémentaires à l’outil. Chaque modèle CAITO est hébergé dans un cadre cloud local surveillé à l’aide de l’offre IBM Cloud Foundry, qui prend en charge le déploiement et l’évolutivité des applications sans configurer et gérer manuellement les serveurs. En outre, la solution IBM Cloud Kubernetes Service permet la diffusion rapide des applications, qui peuvent se lier à des services avancés tels que la technologie Watson.