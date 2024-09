Le Vietnam est l’une des économies à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, avec une classe moyenne importante et en pleine croissance. En même temps, l’inclusion financière reste faible : 65 % de la population adulte au Vietnam ne dispose pas d’un compte bancaire.

Le marché est à un point d’inflexion, prêt pour une croissance massive. Et Techcombank, l’une des principales banques commerciales du pays, a l’intention de tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Chester Gorski, directeur de la technologie et des opérations chez Techcombank, explique : « Le Vietnam a une population composée d’une frange de consommateurs mobiles en pleine croissance et la demande de services bancaires suit cette courbe. Nous avons la possibilité d’offrir des services bancaires à une toute nouvelle génération de personnes et d’améliorer leur expérience financière ».

Techcombank a pris conscience de la nécessité d’aller au-delà de la simple offre de produits et de services conventionnels. Elle souhaitait offrir une expérience bancaire disruptive capable de s’adapter précisément aux besoins et aux modes de vie des clients modernes. Pour répondre à cette ambition, la banque a reconnu qu’elle devait transformer à la fois son infrastructure informatique et sa façon d’appréhender cette technologie.

M. Gorski poursuit : « Nous poursuivons notre transition vers un modèle d’entreprise centré sur le client et nous avons cherché à mettre en place les bons systèmes et processus pour aller dans le sens de cette transformation. A mesure que nous lançons de nouveaux services et que nous nous développons pour faire face à des volumes de transactions et un nombre de clients plus importants, nous avons besoin d’une infrastructure performante, capable d’évoluer au même rythme, mais aussi d’une grande stabilité et d’une grande disponibilité, et surtout en limitant les investissements ».

Il ajoute : « La technologie n’était qu’une partie du tableau. Nous cherchions également à susciter un changement culturel plus large au sein du service informatique. Nous sommes convaincus que l’innovation repose sur une démarche introspective et nous voulons donc encourager notre équipe à aborder différemment la façon dont elle travaille avec la technologie et à adopter de nouvelles idées, plutôt que de s’en tenir à la routine ».