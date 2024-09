« Révolutionner l’expérience client, optimiser les opérations... Le potentiel de transformation de l’IA générative se dévoile sous nos yeux. Comme pour tout autre outil puissant, une utilisation effrénée peut toutefois avoir de lourdes conséquences : risques de non-conformité et de manquement aux principes éthiques, angles morts opérationnels et perte de réputation. Répartis aux quatre coins du monde, les clients de TCS cherchent non seulement à intégrer l’IA générative au sein de leur entreprise, mais aussi à assurer la conformité réglementaire de leurs modèles et une gestion efficace du cycle de vie de ces derniers, ainsi qu’un contrôle proactif des risques afin d’allier responsabilité, équité, transparence et éthique. TCS associe les fonctionnalités de conformité, gestion des risques et gouvernance du cycle de vie proposées par IBM watsonx aux modèles hébergés sur watsonx.ai, pour protéger ses clients et leur permettre d’exploiter la puissance de l’IA générative de manière éthique. »



Keshav Varma

Responsable ISU, Technologie, logiciels et services

Tata Consultancy Service Limited