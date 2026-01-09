La société Tahto s’est alors tournée vers IBM. Elle a spécifiquement choisi le magasin de données IBM watsonx.data et la solution IBM Cloud Pak for Data comme base de son architecture de données en vue de son passage à l’IA. En analysant 112 indicateurs clés de performance parmi son personnel, Tahto a pu aligner les objectifs et les réalisations individuels, obtenant ainsi des informations dynamiques sur le comportement et la productivité des employés dans plus de 200 activités opérationnelles.

Grâce aux informations tirées de la mise en œuvre, Tahto a créé une matrice d’objectifs complète, attribuant à chaque rôle d’employé un ensemble sur mesure de responsabilités, de compétences et de points forts. Cette approche sur mesure a contribué à améliorer à la fois la motivation et la productivité des employés.

De plus, l’intégration de ces informations alimentées par l’IA à la plateforme propriétaire de Tahto, Guilda, a permis de rationaliser les opérations et de faciliter la personnalisation des objectifs, les expériences ludiques et les actions ciblées qui ont motivé et responsabilisé les employés. En conséquence, le nombre de processus est passé de 40 à seulement 5, ce qui a permis aux agents d’IA de personnaliser les interactions avec les clients sans perdre l’élément humain essentiel du service client.