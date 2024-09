Pour Starling Bank, conserver des systèmes informatiques opérationnels est essentiel pour son bon fonctionnement. Axée sur le numérique, la banque opère entièrement en ligne et compte quatre millions de comptes clients. Elle permet à ses clients d’accéder à leurs comptes personnels, professionnels, conjoints et multidevises à partir d’une seule application. Le moindre temps d’arrêt est coûteux, en temps, en argent et en clients.

Évoluant rapidement dans le secteur des services financiers, un domaine ultra-réglementé et férocement concurrentiel, la banque doit pouvoir détecter et résoudre les problèmes informatiques rapidement et efficacement. Pour atteindre cet objectif, elle a cherché en 2018 un moyen d’effectuer un suivi des demandes, telles que les demandes de carte de crédit émanant de nouveaux clients, du début à la fin. En cas de problème, la banque souhaitait pouvoir identifier rapidement la demande initiale, la retracer dans le système, identifier le problème et le résoudre.