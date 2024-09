Spendrups s’engage en faveur de la neutralité carbone et d’une production durable, ce qui, dans une activité à forte consommation d’énergie, pose des défis supplémentaires. Garantir que tous les équipements fonctionnent de manière fiable et optimale contribue à accroître l’efficacité, grâce à une consommation d’énergie réduite et à un impact environnemental moindre.

Grâce aux capacités de planification et d’ordonnancement fondées sur les données de IBM Maximo, Spendrups peut conserver une équipe réduite et hautement qualifiée pour maintenir ses équipements de production en parfait état. La durée de vie des machines est prolongée, ce qui réduit le besoin de nouveaux investissements en capital et contribue aux objectifs de durabilité de l’entreprise.

Maximo Mobile, par exemple, permet aux techniciens de terrain d’accéder à des données critiques telles que l’historique des actifs et les données opérationnelles sur site, ce qui augmente la productivité et les aide à résoudre les problèmes plus rapidement. Spendrups prévoit également de déployer Maximo Monitor, qui offre une surveillance à distance des actifs alimentée par l’intelligence artificielle qui peut identifier, mettre en évidence et analyser les anomalies opérationnelles à l’échelle.

À mesure que Spendrups continue de déployer des applications Maximo supplémentaires et de collecter davantage de données, la précision prédictive s’améliorera. Les techniciens auront une meilleure connaissance des données opérationnelles et seront en mesure d’effectuer une plus grande partie du travail sur site sans avoir à retourner à la base, tandis que l’entreprise constatera des améliorations en termes de fiabilité et de performances grâce à une meilleure gestion des actifs.

D’une certaine manière, nous étions « aveugles » auparavant. Aujourd’hui, avec Maximo, les techniciens savent que les tâches de maintenance qu’ils effectuent font vraiment la différence, ce qui nous aide à intervenir de manière proactive pour exécuter des opérations fiables, efficaces et durables », remarque Melin.

Enfo a aidé Spendrups à créer des tableaux de bord de business intelligence en utilisant les données de Maximo pour mesurer les résultats et les comportements des processus.

« Grâce au soutien et aux conseils continus d’Enfo et à la formation continue de l’équipe, Maximo nous permet de progresser vers des opérations beaucoup plus efficaces et fiables. En fin de compte, la maintenance prédictive, potentiellement alimentée par l’intelligence artificielle, transformera nos capacités, et nous sommes enthousiasmés par les opportunités et les possibilités offertes par Maximo. »