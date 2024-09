Le seul aspect des cyberattaques qui n’a pas changé est la nécessité d’identifier et d’atténuer les menaces le plus rapidement possible.

C’est exactement ce que font les outils et services défensifs de renommée mondiale de Sophos : ils aident les entreprises à réagir rapidement, à repousser les pirates et à réparer les dommages. Plus de 500 000 entreprises et des millions de consommateurs dans plus de 50 pays font confiance aux solutions de protection de cette entreprise. Et grâce à la technologie IBM® Sterling Supply Chain Business Network, Sophos peut traiter plus rapidement les commandes de ses solutions de cybersécurité critiques.

Sophos vend des offres exclusivement via un canal multiniveau. Elle utilise un réseau mondial de distributeurs pour relayer les commandes de revendeurs situés dans le monde entier. Il est essentiel de traiter les commandes rapidement et précisément ; si une entreprise achète un logiciel de sécurité, elle veut le recevoir le plus rapidement possible.

Rachel Lacy, directrice senior des applications informatiques chez Sophos, explique : « Ce qui est vraiment important pour le canal, c’est une expérience fluide du point de vue du client. Lorsque nous travaillons avec des distributeurs sur l’EDI (échange de données informatisé), nous essayons de réduire les frictions et de traiter les commandes plus rapidement. Nous voulons également leur offrir un processus de commande simple. »

Dans le passé, les distributeurs soumettaient leurs commandes par téléphone, par e-mail ou par fax. L’équipe chargée du traitement des commandes saisissaient à nouveau les demandes dans le système de gestion des commandes de Sophos. Les processus manuels prenaient non seulement du temps, mais ne permettaient pas à Sophos et ses distributeurs de localiser précisément la demande au niveau du flux des commandes. Au fur et à mesure de l’augmentation du volume de commandes, l’entreprise a réalisé que son équipe avait atteint ses limites. Et cela pouvait affecter sa croissance.

Paul Warren, directeur, Order Management chez Sophos, ajoute : « En plus d’exiger beaucoup de temps et d’efforts pour le suivi et le traitement des commandes, notre approche manuelle induisait un risque d’erreur humaine et des retards de livraison. Pour soutenir notre croissance à long terme, nous devions communiquer avec nos partenaires commerciaux plus rapidement et plus efficacement. Nous avons donc cherché un moyen d’automatiser le processus. »