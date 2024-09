Jusqu’à présent, les employés devaient examiner et classer tous les documents à la main, puis les apporter aux services concernés pour qu’ils soient traités. La tâche était répétitive, extrêmement chronophage, et pouvait entraîner la perte de documents ou d’autres erreurs.

« Beaucoup de choses devaient être faites de façon manuelle », explique Zümra Yücesoy, responsable des processus et chef de projet chez Sompo Sigorta. « Et nous ne parvenions pas à faire un suivi précis du temps consacré au traitement des documents. Nous voulions proposer des accords de niveau de service à nos partenaires et à nos clients, mais pour y parvenir, nous avions besoin d’une approche numérique. »

Après avoir soigneusement évalué les produits de différents fournisseurs, Sompo Sigorta a sélectionné les solutions IBM Datacap IBM Business Automation Workflow et IBM FileNet Content Manager dans le portefeuille d’IBM Business Automation. Aujourd’hui, ces produits sont également disponibles sous forme de logiciels conteneurisés au sein de la plateforme IBM Cloud Pak for Business Automation.