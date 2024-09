IBM Datacap est l'une des principales fonctionnalités de la solution IBM Cloud Pak for Business Automation. Fluidifiez l’acquisition, la reconnaissance et le classement des documents d’entreprise. Ses technologies de traitement automatique du langage naturel, d'analyse de texte et de machine learning permettent d'identifier, de classer et d'extraire le contenu de documents papier non structurés ou variables.