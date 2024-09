Grâce à IBM Cloud Kubernetes Service, SISA peut déployer et exploiter autant de clusters Kubernetes que nécessaire, sans avoir à configurer ou à télécharger de nouveaux logiciels. En plus d’accélérer et d’optimiser le lancement de nouveaux clusters, cette offre gérée apporte à SISA des capacités de calcul open source de pointe dans un environnement hautement sécurisé.

Alors que SISA était en pleine migration vers Kubernetes, la pandémie de COVID-19 a frappé, rendant le travail en présentiel difficile et risqué. Sa nouvelle relation avec IBM Cloud s’est avérée propice pour l’entreprise, qui n’a pas hésité à déplacer ses applications back-end vers l’environnement IBM Cloud.

Toujours est-il que le back-end de SISA est tout aussi diversifié que ses offres externes. Gabriel Nitz : « Certaines de nos applications sont très récentes et faciles à déplacer vers le cloud, tandis que d’autres nécessitent des serveurs spéciaux. Nous adoptons une approche très stratégique. »

La conformité aux normes ISO 9000 en fait partie. « Tous nos processus seront standardisés pour répondre aux exigences de la norme ISO 9000. Chacun devra être enregistré et certifié, et nous devrons veiller à ce que nos systèmes soient disponibles en permanence. Cela ralentit légèrement notre migration, mais nous pensons pouvoir quand même la finaliser en moins de six mois », affirme-t-il.