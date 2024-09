Fondée en 2013, SOLAS est une agence du ministère irlandais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences. En collaboration avec les responsables régionaux des compétences et les partenaires des conseils d’éducation et de formation (« Education and Training Boards » ou ETB) dans toute l’Irlande, la SOLAS gère des programmes d’enseignement et de formation complémentaires (« Further Education and Training » ou FET) conçus pour aider les apprenants à réussir sur le marché du travail et à s’épanouir dans la société.

Paddy Seery, directeur de l’informatique et des initiatives numériques chez SOLAS, explique : « Pour maximiser les opportunités et aider tout le monde à atteindre son plein potentiel en Irlande, il est essentiel de travailler à rendre les cours dispensés par les ETB et d’autres fournisseurs facilement accessibles à un large public. Nous avions constaté que les apprenants rencontraient souvent les mêmes difficultés sur notre site web, et nous voulions en savoir plus sur les possibilités offertes par les assistants virtuels. »

Pour aider les ETB à proposer une grande variété d’options éducatives tout au long de la vie, SOLAS a développé le site web fetchcourses.ie. Quand les utilisateurs rencontraient un problème de navigation ou avaient une question qui n’était pas traitée sur le site web, ils envoyaient généralement un e-mail à SOLAS ou à l’un des ETB pour obtenir de l’aide. SOLAS avait remarqué qu’un certain nombre de demandes d’assistance étaient récurrentes, par exemple celles concernant le mot de passe oublié ou des comptes en double sur différents appareils. Dans de nombreux cas, la solution était la même, et répondre individuellement à chaque demande mobilisait le personnel informatique qualifié pour un travail sans création de valeur.

M. Seery déclare : « Notre principale motivation était de répondre à ces questions courantes plus rapidement et plus efficacement, mais nous voulions également découvrir s’il existait des problèmes que nous ne connaissions pas. Il faut savoir que de nombreux utilisateurs ne prennent généralement pas la peine de signaler un problème s’ils ne peuvent pas obtenir une réponse immédiate.

Une démonstration consacrée à la technologie des chatbots a convaincu SOLAS qu’il s’agissait de la solution idéale pour répondre à des volumes importants de demandes tout en se passant d’une équipe d’assistance dédiée. En mettant en place un assistant virtuel alimenté par l’IA capable de répondre aux demandes les plus courantes et d’acheminer les requêtes plus complexes vers l’agent humain approprié, SOLAS serait en position d’offrir aux apprenants une meilleure expérience sur le site et pourrait les aider à atteindre leurs objectifs dans le cadre de la FET.