Pour maintenir le développement de ses produits sur la bonne voie et garder une longueur d’avance sur le marché, SOFTWARE ENGINEERING GmbH doit être en mesure de proposer des solutions add-on pour compléter le dernier logiciel IBM Db2 for z/OS. Mais comment développer et tester de nouvelles solutions sur IBM Z sans contrainte tout en maîtrisant les coûts opérationnels ?
Pour fournir de nouvelles fonctionnalités à ses clients, SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) a besoin de serveurs mainframe prenant en charge les logiciels les plus récents, tout en assurant un accès simplifié au système et l’optimisation des coûts.
En coopération avec IBM Global Asset Recovery Services, SEG a déployé un ordinateur central IBM d’occasion certifié offrant la capacité, la souplesse et la fluidité nécessaires au développement de produits pour un prix raisonnable.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) fournit des outils logiciels standard et des services sur mesure qui aident ses clients à exécuter leurs instances de base de données IBM Db2 for z/OS critiques de manière efficace, fiable et avec des performances optimales. Pour proposer de nouveaux produits et fonctionnalités exploitant les derniers logiciels de base de données, SEG a besoin d’un accès flexible au serveur mainframe actuel pendant les tests et le développement.
Comme l’explique Karl Henn, programmeur systèmes senior chez SOFTWARE ENGINEERING GmbH, « Pour nous, la situation est très simple : si nous voulons proposer des solutions logicielles mainframe, nous avons besoin d’accéder aux serveurs principaux actuels pour nous assurer que les solutions que nous créons fonctionneront correctement sur les systèmes de nos clients. Les solutions logicielles pures comme IBM System z Personal Development Tool, zPDT, n’offraient pas toutes les fonctionnalités dont nous avions besoin. Nos produits sont utilisés dans des environnements complexes et, quoi qu’il arrive, nous devons être certains de pouvoir tester et analyser un large éventail de configurations physiques que nous pourrions rencontrer dans les centres de données des clients. Lorsqu’un client appelle, chaque seconde compte, et nous devons configurer un environnement qui correspond à celui du client pour pouvoir vérifier la configuration et fournir des solutions rapidement et sans délai. »
Cependant, le déploiement d’un nouveau mainframe IBM Z répondant aux spécifications liées à la création, l’exécution et la compatibilité des logiciels d’entreprise représentait un défi financier majeur pour SEG. Connaissant par expérience les limites de l’acquisition de capacités temporaires auprès de fournisseurs de services externes, l’entreprise souhaitait garder le contrôle total de l’infrastructure, y compris des fonctionnalités avancées telles que les fonctions de couplage pour les groupes de partage de données, sans avoir besoin d’investir dans un nouveau serveur.
« En tant que société de développement de logiciels, nos exigences en matière de configuration sont très sophistiquées », poursuit K. Henn, « notamment en termes de nombre de processeurs intégrés au serveur, et il est difficile de trouver sur le marché des solutions adaptées sans dépasser notre budget. Par ailleurs, les systèmes hôtes partagés ne sont pas envisageables, car certaines situations et cas de support peuvent nécessiter le redémarrage du système, des versions plus anciennes du système d’exploitation ou d’autres opérations, qui peuvent être coûteuses et difficiles à planifier dans ces circonstances. »
Compte tenu de l’importance cruciale d’un accès illimité à son environnement de développement, SEG investit depuis longtemps dans les mainframes IBM Z. Cependant, l’entreprise ne s’engage dans l’acquisition d’un nouveau serveur de dernière génération qu’au vu d’une analyse de rentabilité convaincante. C’est pourquoi SEG collabore avec IBM Global Asset Recovery Services depuis de nombreuses années pour maintenir son infrastructure suffisamment à jour à l’aide de serveurs d’occasion certifiés IBM pour un coût raisonnable. Elle dispose ainsi de l’infrastructure nécessaire pour créer des logiciels de premier plan qui tirent également parti de la dernière solution de base de données IBM Db2 for z/OS.
En travaillant avec des équipements IBM d’occasion certifiés, SEG sait pouvoir obtenir des ordinateurs centraux IBM de seconde main, des fonctionnalités et des pièces de rechange pour le serveur, et surtout bénéficier de la qualité recherchée garantie par la certification IBM. Cet aspect est essentiel, car l’ordinateur central est l’épine dorsale de ses activités de développement. Un temps d’arrêt prolongé serait coûteux pour l’entreprise, tant sur le plan financier que pour sa réputation.
« Nous connaissons le marché et avons déjà travaillé avec des fournisseurs tiers qui vendent du matériel d’occasion », ajoute Karl Henn. « Mais nous avons rapidement constaté que seuls IBM Global Asset Recovery Services pouvaient fournir la solution dont nous avions besoin, au moment où nous en avions besoin et pour un prix raisonnable. Il était essentiel de pouvoir adapter le système à nos exigences pour garantir que le serveur d’occasion certifié offrait des performances suffisantes et toutes les fonctionnalités nécessaires pour exécuter nos charges de travail de développement et de test. »
La stabilité de la plateforme IBM Z permet aussi d’assurer la compatibilité du matériel entre les générations de serveurs. Grâce à l’introduction prospective de nouvelles fonctionnalités, qui ne dégradent généralement pas la compatibilité descendante jusqu’à deux générations de serveurs en arrière, SEG peut utiliser le logiciel le plus récent sur son serveur reconditionné.
Pour la dernière mise à niveau, SEG a travaillé en étroite collaboration avec IBM Global Asset Recovery Services pour déployer un serveur certifié IBM ZEnterprise BC12 (zBC12). Le serveur permet de développer des outils tels que SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) et WLX Audit for Db2 z/OS. Les clients sont ainsi mieux équipés pour optimiser les performances des applications, faciliter la gestion des bases de données, automatiser les tâches standard, relever le nouveau défi de la livraison continue de Db2 12 et assurer une conformité totale à moindre coût. En outre, cette architecture de serveur moderne prend en charge une variété d’outils Pocket Tools Db2 z/OS.
En tant que partenaire de longue date d’IBM possédant une vaste expérience de la plateforme IBM Z et des programmes de tests précoces IBM Db2 et CICS, SEG est un membre très engagé de la communauté des utilisateurs. Comme le déclare Karl Henn, « Nous sommes attachés à la plateforme IBM Z et à l’écosystème qui l’entoure. Notre contribution à la plateforme et à l’ensemble de l’environnement va au-delà de nos produits logiciels standard. Nous aimons faire partie d’une communauté d’utilisateurs active et partageons régulièrement nos idées avec nos clients et partenaires à travers un large éventail de présentations lors de divers événements. Être proche de nos clients est au cœur de notre métier. Des échanges fréquents et directs à tous les niveaux nous permettent d’évaluer les nouvelles fonctionnalités dont nos clients ont besoin et les nouveaux développements auxquels nous devons répondre dans le cadre de notre portefeuille de produits. »
Grâce à sa coopération avec IBM Global Asset Recovery Services, SEG a accès à des serveurs d’occasion certifiés IBM, que l’entreprise peut adapter pour répondre avec précision à ses besoins métier. IBM soumet les serveurs reconditionnés aux mêmes procédures de test rigoureuses que les derniers systèmes assemblés, et dispose d’un inventaire complet de fonctionnalités et de pièces certifiées. SEG a ainsi la certitude que tous les composants fonctionneront de manière fiable et d’obtenir la qualité et les performances à la hauteur de ses investissements. « Le contrôle total sur l’infrastructure que nous utilisons pour développer nos logiciels est un atout majeur. Pouvoir exécuter à tout moment la version logicielle et de système d’exploitation de notre choix sur notre serveur nous aide à résoudre les problèmes et à proposer de nouveaux produits et fonctionnalités plus rapidement à nos clients. »
La disponibilité et la rentabilité des serveurs IBM certifiés, reconditionnés selon les spécifications de fabrication d’origine et entièrement testés, ont permis à SEG d’élargir son offre et de renforcer son avantage concurrentiel. L’entreprise a ainsi pu tirer parti de nouvelles opportunités commerciales et s’adapter à l’évolution des demandes et des pratiques. L’introduction de la livraison continue de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour IBM Db2 12 for z/OS en est un exemple, permettant aux clients d’en bénéficier plus rapidement. Cette livraison plus agile de nouvelles fonctionnalités crée aussi de nouveaux défis pour les clients. Comme l’observe Karl Henn, « Dans un monde qui évolue plus vite que jamais, les logiciels doivent suivre le rythme. Bien que nos clients sont impatients d’exploiter de nouvelles fonctionnalités, ils veulent être sûrs que les améliorations dans un domaine n’auront pas d’impact négatif sur les performances des bases de données dans d’autres domaines. C’est pourquoi nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec eux pour lancer un nouveau produit qui permettra de minimiser les risques lors de l’adoption de l’approche de livraison continue d’IBM DB2 for z/OS. »
L’utilisation d’un serveur d’occasion d’IBM pour SEG présente l’avantage supplémentaire de permettre à l’entreprise de mieux protéger sa propriété intellectuelle. Étant donné qu’aucune exécution de code n’est nécessaire sur les systèmes externes pour le développement ou la maintenance, SEG est assuré qu’aucune personne ou entreprise non autorisée ne peut accéder aux informations essentielles à la base de SEG.
« Il est essentiel de rester à jour avec le mainframe IBM Z pour notre activité, en particulier lorsque nous fournissons des outils pour la prise en charge des migrations vers les nouvelles fonctionnalités IBM Db2 for z/OS », conclut K. Henn. « Grâce à notre étroite collaboration avec les excellents spécialistes IBM dans le monde entier et aux offres attractives de systèmes d’occasion certifiés d’IBM Global Asset Recovery Services, nous pouvons continuer à développer et à livrer des outils standard qui aident les clients IBM Z à repousser les limites, maximisant la fiabilité et la performance. »
SOFTWARE ENGINEERING GmbH fournit des services logiciels unitaires et des outils standard pour IBM DB2 for z/OS. SEG aide les entreprises des secteurs de la banque, des services financiers et de l’assurance, entre autres, en Europe et en Amérique du Nord, à tirer le meilleur parti de leurs mainframes IBM Z en optimisant les performances et en accélérant le traitement des données. SEG a son siège social à Düsseldorf, en Allemagne, et possède une succursale à Washington D.C. aux États-Unis.
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