SOCAR Turkey a travaillé en étroite collaboration avec IBM et son partenaire commercial AKSIS pour mettre en œuvre les services de gestion de contenu d’entreprise disponibles dans la solution IBM Cloud Pak for Business Automation. En intégrant soigneusement la solution aux principales applications métier des filiales de SOCAR Turkey, l’équipe a mis en place des processus intégrés, automatisés et numérisés de bout en bout dans toute l’entreprise.

La solution gère désormais automatiquement les documents stratégiques de SOCAR Turkey, de la création à l’archivage ou à la mise au rebut. SOCAR Turkey utilise également la solution pour classer les informations, développer des structures de dossiers dynamiques et accorder l’accès aux documents en fonction de la structure organisationnelle définie dans la solution RH de l’entreprise. De plus, l’équipe de développement a utilisé la solution IBM pour créer des normes de traitement qui aident à gérer la conformité aux normes internationales de gestion des documents et au cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Toutes les filiales de SOCAR Turkey reçoivent et traitent une grande quantité de correspondance chaque jour, et la solution IBM Cloud Pak for Business Automation permet d’automatiser les processus et de gérer ces documents. Aujourd’hui, lorsqu’un nouveau courrier arrive à SOCAR Turkey, il est scanné et transféré vers la solution IBM, qui applique un ensemble de règles métier pour le classer et crée ensuite un numéro de dossier. Ensuite, en fonction de la classification, la lettre est soit attribuée automatiquement à un chargé de dossier, soit transférée sur le tableau de bord d’un responsable, qui peut ensuite l’attribuer manuellement.

Au fur et à mesure que les chargés de dossiers examinent chaque dossier et y répondent, le système suit la progression de celui-ci, envoyant chaque nouveau document vers un référentiel de contenu sécurisé. Une fois la résolution effectuée, tous les documents du dossier sont stockés ensemble dans une archive consultable. Au total, SOCAR Turkey a automatisé 3 000 processus de correspondance.

SOCAR Turkey utilise la solution IBM pour gérer les contrats internes et externes de la même manière. En automatisant près de 6 000 processus de gestion des documents contractuels, SOCAR Turkey est parvenu à accélérer, à standardiser et à simplifier la gestion des contrats.

Les services d’ingénierie de SOCAR Turkey bénéficient également du projet d’automatisation. Une grande partie de la documentation technique est générée par des fournisseurs tiers, qui peuvent désormais utiliser la solution pour envoyer leurs livrables à SOCAR Turkey. Les capacités de workflow automatisé de la solution garantissent que les documents atteignent les parties prenantes appropriées de l’entreprise, qui peuvent ensuite examiner, commenter et approuver les documents. « Avec IBM Cloud Pak for Business Automation, nos parties prenantes nous disent qu’elles n’ont plus l’impression de travailler pour le système. C’est au contraire le système qui travaille pour elles », déclare Zehra Özcömert, responsable du groupe Informations et dossiers chez SOCAR Turkey.