Les avantages de l'intégration de l'IA et du contrôle des installations sont rapidement apparus. Smart Light, avec le soutien de 1ft-seabass, a été en mesure de mettre en œuvre efficacement la solution d'interprétation vocale par IA générative, une excellente avancée vers l'avenir de l'IA et des cas de contrôle des installations. Plus précisément, dans la salle de test, l'entreprise a pu gérer le dispositif de climatisation à l'aide de la voix, et ce prototype a été rapidement mis en œuvre en deux semaines environ.

En plus du contrôle de la climatisation, Smart Light a également assuré le contrôle des équipements, tels que l'éclairage et le contrôle des rideaux, en connectant Node-RED et Code IBM Cloud Engine via MQTT. Plusieurs essais ont été effectués lors du test des​prompts​de l’IA, et le fait de pouvoir les essayer à plusieurs reprises a permis d’accélérer le développement de la nouvelle solution.

Par le passé, il aurait fallu une semaine pour terminer le test des invites en utilisant uniquement les programmes de chaque appareil IdO et de réalité étendue (XR). En menant des tests multiples et flexibles sur le cloud, Smart Light a pu réaliser le même processus en trois jours environ, ce qui représente une amélioration de l'efficacité d'environ 50 %. Il s'agissait d'un simple cas d'utilisation on/off, mais les avantages seront encore plus substantiels dans des cas plus complexes.