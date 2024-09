Dans le cadre de ce qu’elle considère comme les quatre piliers de l’IA (automatisation, attribution, intelligence et conformité marketing), l’entreprise SherloQ a créé une solution capable d’ajouter de l’intelligence à des sites web existants grâce à l’intégration de la technologie IBM Watson. Ces facettes de l’IA capturent, évaluent et analysent les données du marketing à la performance et d’autres données génératrices de prospects. SherloQ utilise les offres IBM Watson Machine Learning et IBM Watson Studio pour créer des modèles d’IA qui donnent à n’importe quel site web ce que l’entreprise appelle un « AI Smart Core ». Ce noyau permet aux organisations d’obtenir des informations et d’automatiser les processus en exploitant leurs propres données de marketing à la performance et d’autres données d’utilisation du site.

Selon M. Del Hagen, le choix d’IBM s’imposait pour la technologie IA. « Watson offrait une capacité de traitement automatique du langage naturel bien au-delà de tout autre solution que nous avions pu examiner », explique-t-il. « Avec ses 20 ans d’expérience, IBM se démarquait clairement par rapport à d’autres entreprises. »

Après l’installation d’un script simple à l’aide de Google Tag Manager (GTM), la solution SherloQ est capable de capturer les données propriétaires d’un utilisateur qui clique sur une publicité ou un site web. Lorsqu’une entreprise adopte la solution SherloQ, les services IBM Watson Natural Language Understanding (NLU) et IBM Watson Natural Language Classifier (NLC) analysent les appels, les chats, les textes et les transcriptions d’e-mails en temps réel pour identifier les mots-clés et leur attribuer un score de pertinence. Cette classification permet à l’entreprise de trier et d’organiser les leads et enrichit la notation Ad Rank (une valeur qui détermine quelles annonces sont les plus performantes par rapport aux autres).

« Ce qui est remarquable dans ce processus, c’est la possibilité de le connecter à Google Tag Manager et d’être opérationnel le jour même, avec toute cette technologie et l’IA, et surtout de manière aussi simple », déclare M. Fitzgerald.

L’application SherloQ offre à l’entreprise un tableau de bord qui présente une vue agrégée de ses prospects ainsi que des scores. L’entreprise reçoit un rapport quotidien qu’elle peut utiliser pour réévaluer les performances de ses campagnes de marketing, le contenu de son site web et le référencement.

La fonctionnalité AutoAI de l’application IBM Watson Studio automatise l’évaluation et la sélection des modèles les plus performants grâce au déploiement en un clic de la solution IBM Watson Machine Learning.