Shanghai Changjiang Science and Technology Development Co. Ltd.

Au cours des dernières années, la fréquence des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires a augmenté en Chine, et elles sont devenues l’une des principales causes de décès et d’invalidité dans le pays. Pour remédier à cette menace, le Comité central du Parti communiste chinois a lancé son plan « Healthy China 2020 », qui vise à améliorer la gestion des maladies chroniques dans la population tout en renforçant la qualité et le modèle de prestation des services médicaux et de santé.

Alors que des médecins essayaient de déterminer la meilleure façon de traiter les AVC et les complications médicales liées, ils ont identifié trois domaines à améliorer en priorité : la justesse des dépistages, la précision des traitements et la rigueur de la rééducation.

Traditionnellement, les institutions médicales s’appuyaient sur des documents remplis manuellement pour tenter de détecter les facteurs de risque associés aux AVC chez les patients. Mais ces efforts n’ont touché qu’une petite partie de la population, et les professionnels de santé, dans leurs efforts de prévention, trouvaient qu’il était difficile d’identifier et de cibler les groupes à haut risque.

Pour compliquer les choses, les informations concernant les traitements et les plans de rééducation étaient segmentées. Au quotidien, les médecins ne pouvaient rechercher que des informations concernant des procédures spécifiques, et il n’y avait aucune visibilité sur le succès potentiel d’une méthode de traitement ou sur l’impact qu’elle pouvait avoir sur la santé à long terme d’un patient. Les médecins n’avaient d’autre choix que de faire des suppositions basées sur leur expérience, et ils ne pouvaient s’appuyer sur aucune donnée solide. Dans un contexte où les patients et les familles restaient souvent sans réponse, notamment concernant le temps de récupération ou d’autres inquiétudes, les hôpitaux avaient le plus grand mal à obtenir la confiance et la coopération des patients.