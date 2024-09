Après une réunion rythmée et interactive, comment capturer et résumer rapidement et efficacement les informations qui en ressortent et les prochaines étapes ? Seismic souhaitait fournir sa propre solution. « Les efforts d’innovation continue que nous consacrons à la plateforme Seismic sont motivés par la valeur ajoutée que cela peut représenter pour nos clients, l’amélioration de l’efficacité et les gains de productivité dans les interactions commerciales », a déclaré Charlie McCarter, directeur des comptes stratégiques mondiaux de Seismic. C’est dans ce contexte que des capacités de synthèse de réunions et de recommandation de contenu ont été ajoutées au cache de solutions Seismic.

Les ingénieurs de Seismic ont alors eu un défi à relever : tester les capacités de prompting et de modélisation des premières technologies d’IA générative pour créer une offre. Mais à mesure des itérations, de plus en plus sophistiquées, l’équipe s’est rendu compte qu’elle avait besoin d’une plateforme d’IA générative d’entreprise pour suivre le rythme. En attendant, il fallait traiter et résumer les transcriptions des réunions sur son infrastructure existante afin d’améliorer les performances. En parallèle, ils ont sollicité l’expertise d’IBM, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’IA générative et utilisateur de solutions Seismic, pour développer une version avancée de son produit de synthèse de réunions et démontrer sa résilience et son engagement en faveur de l’innovation.