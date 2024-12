IBM est l’un des principaux partenaires technologiques de SegurCaixa Adeslas depuis des années. Pour répondre à ses besoins actuels en matière de transformation numérique, la compagnie d’assurance a décidé de confier à IBM la mise à niveau de sa plateforme de gestion des API vers API Connect v10, la version la plus récente.

Pour éviter d’affecter les systèmes et applications existants fonctionnant sur la plateforme héritée de l’entreprise, et pour lui permettre de continuer à fournir un service innovant sans interruption, c’est IBM Cloud Pak for Integration (CP4i) qui est choisi. Plus précisément, ce processus de migration est effectué sur la plateforme de conteneurs OpenShift, comportant deux clusters disponibles dans le cloud privé de l’assureur. Ainsi, ce modèle de déploiement basé sur des conteneurs permet à SegurCaixa Adeslas de profiter d’une grande flexibilité dans la gestion de l’infrastructure, de la capacité et du dimensionnement.

L’ensemble de ce processus a permis d’intégrer les capacités du cloud privé de l’entreprise de manière transparente pour la plateforme API : haute disponibilité, opérations et surveillance.

L’expertise d’IBM dans ce domaine et sa connaissance de la plateforme de gestion des API, entre autres, ont convaincu SegurCaixa Adeslas de lui faire confiance et de lui confier le rôle de partenaire technologique dans ce processus de migration et de modernisation.