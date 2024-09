La plateforme IBM Security SOAR combinée à la technologie QRadar SIEM offrent à Secure-24 une combinaison puissante et transformatrice. « Nous considérons Resilient, QRadar et l'ensemble de l'écosystème IBM comme un multiplicateur de force », déclare M. Herr. « Nous sommes devenus une organisation dotée d’un programme dynamique et complet de réponse aux incidents de sécurité. »

En intégrant les systèmes de Secure-24 et en permettant des ajustements rapides du workflow, la solution améliore considérablement la rapidité, la flexibilité et la réactivité de l'équipe d'investigation.

« Resilient nous fait gagner tellement de temps que certaines étapes ne prennent plus que quelques minutes quand elles pouvaient prendre des heures », explique Herr. Et lorsqu'un DSI transpirant à grosses gouttes se retrouve en ligne avec des avocats et des cadres, pour savoir exactement ce qui a bien pu se passer, nous disposons d'une plateforme qui nous permet de nous exprimer en toute confiance. »

En outre, la plateforme IBM Security SOAR joue un rôle essentiel pour Secure-24 car elle aide les clients à répondre à leurs exigences en matière d'audit et de législation.

« Nous disposons de toutes les données nécessaires pour montrer le travail effectué : elles peuvent être auditées ou utilisées dans le cadre d'un dossier juridique si cela s'avérait nécessaire », explique M. Herr. « Et nous intégrons des informations sur les lois applicables et les délais de notification des violations dans les workflows Resilient pour aider nos clients à obtenir les informations dont ils ont besoin. »

Enfin, Secure-24 apprécie la collaboration et le soutien continus d'IBM pour continuer à évoluer avec la plateforme IBM Security SOAR.

« Nous avons choisi Resilient en partie parce que l'équipe IBM s'est montrée particulièrement utile », déclare Herr. « Leur aide a été sans commune mesure. Et maintenant que nos enquêteurs innovent constamment sur la plateforme, ils peuvent contacter IBM pour obtenir des conseils. »