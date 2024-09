Pour identifier et déterminer ce qui relève du harcèlement, l’équipe a utilisé diverses sources d’information et de grands modèles linguistiques. En collaboration avec des experts juridiques, elle a organisé des données de formation comprenant des exemples de conversations qui représentent le harcèlement sexuel et basé sur la hiérarchie. Ces données ont ensuite été utilisées pour former un modèle de langage personnalisé au sein d’IBM watsonx.ai, à l’aide des capacités de classification de la fonction de traitement du langage naturel (NLP) d’IBM Watson. Le modèle personnalisé peut signaler les conversations constituant potentiellement du harcèlement. Grâce à une preuve de concept (PoC), l’équipe a évalué la précision de différents modèles IBM Watson NLP et a sélectionné le plus efficace. Elle affine également en permanence les données d’entraînement pour améliorer la précision du modèle dans la détection du harcèlement.