Les plateformes d'e-commerce B2B, B2C et B2E de Samsung étaient gérées par une armée de fournisseurs chargés de développer, entretenir et mettre à jour chaque site web. Ces prestataires travaillaient indépendamment les uns des autres et les plateformes individuelles fonctionnaient comme des entités autonomes.

Ce système rendait les plateformes d'e-commerce de Samsung toujours plus complexes et difficiles à gérer au fil du temps, alors même que le marché du commerce en ligne évoluait quant à lui rapidement : de plus en plus de concurrents dans l'électronique grand public ouvraient leur propre boutique numérique et faisaient de l'œil aux clients de l'enseigne. Par ailleurs, Samsung avait décidé d'accélérer le rythme de lancement des nouveaux produits et des campagnes marketing, obligeant les développeurs web à actualiser le contenu plus rapidement.

Le constat était sans appel : l'environnement hybride de Samsung n'était pas conçu pour tourner à la vitesse requise pour être compétitif et augmenter ses ventes sur le marché très disputé de l'e-commerce en Corée du Sud. Lors des maintenances, le délai de réponse était lent et Samsung était facturé par ses fournisseurs à chaque mise à jour. À mesure que les coûts augmentaient et que la flexibilité opérationnelle diminuait, les responsables de la plateforme Samsung ont commencé à explorer d'autres options.

Samsung en est arrivée à la conclusion que les gérants de ses plateformes e-commerce étaient focalisés sur l'implémentation des dernières technologies au détriment de l'amélioration de l'expérience des visiteurs sur site web et de l'optimisation des performances de vente. « Ils se concentraient sur les nouvelles technologies afin d'étendre la portée de leurs services, mais cela s'éloignait trop du cœur de l'activité de commerce électronique », regrette Daeho Na.

Alors que les fournisseurs de sites Web s’attardaient sur les aspects tactiques de la technologie, les responsables des plateformes de Samsung avaient pour priorité de travailler sur la stratégie globale d'e-commerce pour accroître l’engagement des clients et les revenus des ventes. « Notre objectif pour l'e-commerce était d’augmenter le nombre de fois où les clients consultaient nos sites et effectuaient des achats », précise Daeho Na. « C’était l’approche stratégique que nous devions suivre pour les plateformes de commerce électronique de Samsung. »