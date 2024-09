Salling Group A/S

Avec plus de 1 500 surfaces de vente, dont des grands magasins, des hypermarchés, des supermarchés et des magasins discount, Salling Group est un géant de la grande distribution au Danemark et au-delà. L’entreprise exploite 11 entrepôts et travaille chaque jour avec plus de 7 000 fournisseurs. Ses clients peuvent faire leurs achats en ligne ou en magasin, de jour comme de nuit. Salling Group traite chaque jour plus de neuf millions de transactions.

Salling Group a commencé avec un seul magasin à Aarhus en 1906 et s’est développé à pas de géant au cours des années qui ont suivi. Une telle croissance ne peut advenir sans une stratégie minutieuse dans tous les domaines, du développement de la marque à l’implantation des magasins, en passant par la direction de l’entreprise. Comme pour tout détaillant moderne, la technologie est cruciale pour Salling Group, et le groupe évalue régulièrement son système ERP. Depuis plus de 13 ans, la combinaison des technologies POWER, Db2 et SAP prises en charge par Global Technology Services a contribué à faire de Salling Group l’un des détaillants en ligne et physiques les plus performants de la région nordique.

En 2018, le groupe a confirmé son adoption de la technologie IBM en passant des serveurs IBM POWER7 aux serveurs IBM POWER8. Il n’a fallu que six mois et demi pour transférer plus de 70 systèmes SAP vers POWER8, un exploit tout à fait remarquable pour Steen Isdahl, directeur opérationnel de l’infrastructure chez Salling Group. « Il y a de quoi être impressionné », dit-il, « tout le monde l’était, et nous l’étions aussi. »