L’automatisation réduit les délais et booste la productivité dans le traitement des déclarations de sinistre
Un grand gestionnaire de déclarations de sinistre avait du mal à faire face à l’augmentation du volume de dossiers tout en utilisant un processus manuel et papier. Les employés passaient des heures à examiner des documents, à ressaisir des données et à naviguer dans des systèmes obsolètes, traitant seulement 15 déclarations de sinistre par jour. Dans un secteur où la rapidité et la précision sont essentielles, ce goulot d’étranglement menaçait la croissance et la compétitivité.
Face à l’augmentation des attentes des clients et des coûts opérationnels, l’assureur avait besoin d’une solution évolutive pour réduire les délais d’exécution et permettre aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il était clair que la modernisation n’était pas seulement facultative, mais essentielle.
Afin de moderniser son processus de gestion des déclarations de sinistre, l’assureur s’est associé à Salient Process, un partenaire commercial Gold d’IBM, afin de mettre en œuvre des solutions d’automatisation et d’IA sur mesure. Salient a travaillé en étroite collaboration avec le client en vue de cartographier les workflows, d’identifier les possibilités d’automatisation et d’assurer un déploiement sans heurts.
Salient a mis en œuvre la technologie IBM Robotic Process Automation (RPA), qui a permis d’éliminer les tâches répétitives, et la plateforme IBM Business Automation Workflow, qui a numérisé et rationalisé les processus des employés. De plus, la suite de solutions d’IA IBM watsonx.ai a permis à l’assureur d’exploiter des grands modèles de langage (LLM) pour extraire des données à partir de documents complexes et riches en contenu.
Résultat ? Le client a mis en place l’automatisation intelligente grâce à son sens des affaires, à l’expertise de Salient Process et à la technologie IBM, ce qui a permis de réduire les erreurs et de rendre le traitement des déclarations de sinistre plus rapide, plus intelligent et plus évolutif.
« En intégrant IBM RPA, Business Automation Workflow et IBM watsonx, le client est passé de 15 déclarations de sinistre traitées par jour à 288, soit une productivité 20 fois supérieure et des cycles 4 fois plus rapides », explique B. French.
Le traitement intelligent des documents a permis à l’assureur de développer ses activités et de dépasser ses objectifs de croissance avant la date prévue. La rationalisation des workflows et l’accélération des délais d’exécution ont amélioré la satisfaction des clients et donné à l’assureur un avantage concurrentiel.
Aujourd’hui, Salient Process reste un partenaire de confiance alors que l’assureur explore de nouvelles innovations numériques basées sur les solutions d’automatisation et d’IA d’IBM.
Fondée en 2011 et basée à Cheyenne, dans le Wyoming, la société Salient Process est spécialisée dans les services d’automatisation des processus métier. Elle aide les entreprises à rationaliser leurs opérations et à aligner les résultats des processus sur leurs objectifs organisationnels. Elle propose des services d’IA axés sur les processus, de cartographie des processus, de process mining, de gestion des décisions, de RPA et d’automatisation des workflows afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts. Salient s’associe à ses clients pour leur fournir des solutions sur mesure qui automatisent le traitement des déclarations de sinistre et permettent une croissance évolutive.
