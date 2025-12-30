Afin de moderniser son processus de gestion des déclarations de sinistre, l’assureur s’est associé à Salient Process, un partenaire commercial Gold d’IBM, afin de mettre en œuvre des solutions d’automatisation et d’IA sur mesure. Salient a travaillé en étroite collaboration avec le client en vue de cartographier les workflows, d’identifier les possibilités d’automatisation et d’assurer un déploiement sans heurts.

Salient a mis en œuvre la technologie IBM Robotic Process Automation (RPA), qui a permis d’éliminer les tâches répétitives, et la plateforme IBM Business Automation Workflow, qui a numérisé et rationalisé les processus des employés. De plus, la suite de solutions d’IA IBM watsonx.ai a permis à l’assureur d’exploiter des grands modèles de langage (LLM) pour extraire des données à partir de documents complexes et riches en contenu.

Résultat ? Le client a mis en place l’automatisation intelligente grâce à son sens des affaires, à l’expertise de Salient Process et à la technologie IBM, ce qui a permis de réduire les erreurs et de rendre le traitement des déclarations de sinistre plus rapide, plus intelligent et plus évolutif.