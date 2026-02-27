ROX Hi-Tech et IBM proposent une solution de reprise après sinistre sécurisée et évolutive sur IBM Power Virtual Server
Une entreprise de fabrication internationale exécutant des workloads SAP HANA critiques a connu une panne de production prolongée sur site qui a perturbé les opérations et soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la continuité de l’activité. Dans un secteur où les temps d’arrêt impactent directement la productivité, le chiffre d’affaires et les engagements envers les clients, la direction a reconnu la nécessité de renforcer les capacités de reprise après sinistre (DR).
Au-delà de la restauration de la confiance, l’entreprise avait besoin d’une solution DR conforme aux normes du secteur, minimisant les risques et évitant des frais de changement de plateforme ou d’évolutions d’architecture. Les approches traditionnelles impliquaient des coûts initiaux élevés, étaient lentes à déployer et manquaient de la flexibilité nécessaire pour soutenir la croissance future. Le défi était clair : améliorer la résilience et la rapidité de reprise de SAP HANA tout en contrôlant les coûts et en garantissant une évolutivité à long terme.
IBM a travaillé avec ROX Hi-Tech Ltd pour concevoir et déployer une combinaison de solutions IBM Power et de stockage qui ont renforcé la continuité d’activité grâce à un basculement fiable, tout en réduisant les risques liés à la reprise après sinistre sans changer de plateforme ni repenser l’architecture des environnements existants.
ROX Hi-Tech a dirigé la transformation par le biais d’une série d’ateliers techniques structurés et approfondis couvrant infrastructure, applications SAP et sécurité, permettant un alignement des parties prenantes et renforçant la confiance dans les objectifs de reprise. Une preuve de concept sur IBM Power Virtual Server, complétée par des démonstrations détaillées des capacités, a validé la résilience de la plateforme, ses performances et son aptitude à s’intégrer de façon fluide. En parallèle, ROX Hi-Tech a conçu une architecture de reprise après sinistre SAP HANA robuste sur PowerVS pour les environnements hétérogènes, avec une implication précoce et active des experts SAP afin de garantir un alignement complet avec les principaux processus ERP.
La solution a modernisé l’approche de reprise après sinistre du client en déployant une infrastructure résiliente sur IBM Power Virtual Server et en implémentant la réplication native SAP HANA pour permettre une synchronisation continue des données et une reprise rapide dans l’ensemble des environnements.
IBM Cloud Object Storage a été intégré pour fournir un référentiel sécurisé et évolutif pour les données de sauvegarde et de récupération de stockage, renforçant ainsi la protection des données et permettant une restauration fiable en cas de sinistre. Le cadre de reprise après sinistre a été intégré de façon fluide aux systèmes SAP hébergés sur PowerVS, ce qui permet une continuité d’activité conforme aux normes.
Ce changement a également permis de passer d’une infrastructure impliquant des coûts initiaux élevés à un modèle cloud basé sur OpEx, tout en donnant accès à plus de 250 services IBM Cloud pour soutenir l’évolutivité et l’innovation à l’avenir. Grâce à ce partenariat collaboratif, IBM et ROX Hi-Tech ont fourni une solution de reprise après sinistre sécurisée et évolutive qui se distingue des autres plateformes cloud.
À la suite de cette transformation, l’entreprise a considérablement renforcé son dispositif de continuité des activités et de reprise après sinistre pour les workloads critiques. L’environnement modernisé a réduit les risques de temps d’arrêt de 80 % et amélioré les performances de 30 %, permettant des opérations plus fiables et une reprise plus rapide lors des interruptions.
Au-delà de la résilience et de la performance, la solution a établi une base informatique évolutive, sécurisée et prête pour l’avenir afin de soutenir la croissance à long terme. En adoptant un modèle cloud basé sur OpEx sur IBM Power Virtual Server, l’entreprise a amélioré la flexibilité des coûts tout en accédant à un large écosystème de services cloud IBM. Grâce à la reprise automatisée, à l’amélioration de la gouvernance et à la fiabilité dédiée aux entreprises, le client est mieux placé pour s’adapter à l’évolution des besoins métier et dimensionner son environnement en toute confiance, grâce au partenariat continu entre IBM et ROX Hi-Tech.
ROX Hi-Tech Ltd. est un fournisseur stratégique de solutions informatiques spécialisé dans l’infrastructure, SAP, le cloud, ainsi que les solutions réseau et de sécurité. Fondée en Inde, l’entreprise collabore avec des entreprises mondiales de divers secteurs pour concevoir, déployer et gérer des environnements informatiques résilients et prêts pour l’avenir, en s’appuyant sur des technologies de pointe d’IBM et SAP.
IBM Power Virtual Server fournit une infrastructure en tant que service sécurisée et évolutive pour exécuter des workloads essentiels dans le cloud. Il permet l’adoption du cloud hybride, la migration rapide des workloads et une reprise après sinistre résiliente tout en maintenant la cohérence avec les environnements IBM Power sur site.
