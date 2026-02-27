IBM a travaillé avec ROX Hi-Tech Ltd pour concevoir et déployer une combinaison de solutions IBM Power et de stockage qui ont renforcé la continuité d’activité grâce à un basculement fiable, tout en réduisant les risques liés à la reprise après sinistre sans changer de plateforme ni repenser l’architecture des environnements existants.

ROX Hi-Tech a dirigé la transformation par le biais d’une série d’ateliers techniques structurés et approfondis couvrant infrastructure, applications SAP et sécurité, permettant un alignement des parties prenantes et renforçant la confiance dans les objectifs de reprise. Une preuve de concept sur IBM Power Virtual Server, complétée par des démonstrations détaillées des capacités, a validé la résilience de la plateforme, ses performances et son aptitude à s’intégrer de façon fluide. En parallèle, ROX Hi-Tech a conçu une architecture de reprise après sinistre SAP HANA robuste sur PowerVS pour les environnements hétérogènes, avec une implication précoce et active des experts SAP afin de garantir un alignement complet avec les principaux processus ERP.

La solution a modernisé l’approche de reprise après sinistre du client en déployant une infrastructure résiliente sur IBM Power Virtual Server et en implémentant la réplication native SAP HANA pour permettre une synchronisation continue des données et une reprise rapide dans l’ensemble des environnements.

IBM Cloud Object Storage a été intégré pour fournir un référentiel sécurisé et évolutif pour les données de sauvegarde et de récupération de stockage, renforçant ainsi la protection des données et permettant une restauration fiable en cas de sinistre. Le cadre de reprise après sinistre a été intégré de façon fluide aux systèmes SAP hébergés sur PowerVS, ce qui permet une continuité d’activité conforme aux normes.

Ce changement a également permis de passer d’une infrastructure impliquant des coûts initiaux élevés à un modèle cloud basé sur OpEx, tout en donnant accès à plus de 250 services IBM Cloud pour soutenir l’évolutivité et l’innovation à l’avenir. Grâce à ce partenariat collaboratif, IBM et ROX Hi-Tech ont fourni une solution de reprise après sinistre sécurisée et évolutive qui se distingue des autres plateformes cloud.