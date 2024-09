Face à la demande accrue des clients pour un ERP nouvelle génération avec SAP S/4HANA et pour les solutions SAP BW/4HANA et SAP HANA, rku.it avait pour projet d'étendre la capacité de son infrastructure de cloud privé. Pour renforcer sa compétitivité, l'entreprise a également souhaité rationaliser ses processus de déploiement et de gestion afin de pouvoir traiter un nombre croissant de systèmes et des volumes de données plus élevés.

En collaboration avec CANCOM, partenaire commercial IBM Platinum, rku.it a sélectionné les serveurs IBM Power 950 et IBM Power S922, le tout couplé avec la virtualisation IBM PowerVM®. « IBM Power s'est imposé comme la plateforme la plus flexible et la plus rentable pour répondre aux exigences de notre base de données SAP HANA et des charges de travail applicatives SAP S/4HANA », souligne Benjamin Kaspereit. « Notre partenaire CANCOM a proposé une solution très attrayante pour accélérer notre transition vers une stratégie DevOps plus avancée, prévoyant notamment de déployer la plateforme d'automatisation Red Hat Ansible pour prendre en charge notre infrastructure nouvelle génération, avec un focus sur une normalisation accrue grâce à une configuration et une gestion automatisées. »

L'entreprise rku.it collabore avec CANCOM depuis de nombreuses années et apprécie son expertise technologique et sa collaboration étroite avec IBM. CANCOM est un partenaire de confiance axé sur le long terme qui offre un portefeuille de solutions complet, ainsi que des architectes et consultants techniques exceptionnels. « Avec son savoir sans faille sur les dernières tendances et les nouveaux outils, CANCOM nous dirige vers des solutions taillées pour l'avenir », note Benjamin Kaspereit. « Plus important encore, CANCOM comprend nos besoins métier et nous propose des solutions personnalisées qui correspondent à notre budget et à notre ambition d'innovation. »

Aujourd'hui, rku.it utilise plus de 12 serveurs IBM Power. Grâce aux fonctionnalités avancées de virtualisation d'IBM PowerVM, environ 30 partitions logiques (LPAR) s'exécutent sur chaque serveur physique, ce qui permet de consolider l'infrastructure et d'utiliser les ressources avec beaucoup d'efficacité. « Pour le déploiement de SAP HANA sur les serveurs IBM Power, nous avons su tirer parti de notre expérience avec la plateforme », précise Benjamin Kaspereit. « L'allocation dynamique des ressources et le dimensionnement flexible des LPAR sans redémarrage nous aident à maintenir une densité de système élevée et un faible coût total de possession pour les applications individuelles des clients. »

Lors de sa prospection pour ses opérations avec SAP HANA, rku.it a remarqué que l'exécution des serveurs VMware sur des systèmes basés sur x86 limitait les performances et les capacités. L'entreprise a réalisé qu'IBM Power livrait une architecture système beaucoup plus efficace. « Nous préférons les configurations évolutives pour réduire la complexité et minimiser les frais généraux de maintenance du système », explique Benjamin Kaspereit. « Avec les solutions IBM Power, nous pouvons simplement exécuter de grandes instances avec la réplication du système SAP HANA dans les centres de données pour garantir une haute disponibilité. »

De plus, grâce à la sécurité et la stabilité d'IBM Power, rku.it peut compresser plus de workloads de client sur chaque serveur, mais aussi exécuter plusieurs instances de base de données SAP HANA (et des serveurs d'applications) sur les mêmes systèmes pour améliorer les performances.

rku.it propose des services flexibles basés sur les besoins individuels de ses clients, combinant bases de données à locataires multiples et instances SAP HANA dédiées pour livrer des services informatiques optimisés en termes de coûts. L'entreprise utilise une large gamme de solutions SAP avec SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com), notamment SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA et SAP S/4HANA for Travel & Transportation.

Elle utilise également les solutions traditionnelles SAP ERP et SAP for Utilities en association avec IBM AIX, IBM Db2 et Oracle Database. « Grâce au transfert de nos instances Oracle Database, depuis Microsoft Windows Server fonctionnant sur des systèmes x86 vers AIX sur IBM Power, nous avons réduit de moitié le nombre d'administrateurs pour les bases de données. Pour nous, IBM AIX est le système d'exploitation le plus efficace avec la plus haute disponibilité », confie Benjamin Kaspereit. « IBM AIX fonctionne sans accroc et nécessite moins de correctifs et de mises à jour. Depuis que nous sommes passés à AIX, nous avons pu réduire de deux tiers le temps et les efforts consacrés aux tâches d'administration du système. »