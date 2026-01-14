Rinnai Australia pose les bases de l’adoption de l’IA avec IBM® Planning Analytics
Rinnai Australia, l’un des principaux fabricants et distributeurs de systèmes de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude, a connu une croissance significative grâce à une expansion organique et à des acquisitions. Le hic ? Son service financier, qui peinait à suivre le rythme de cette croissance.
Les systèmes financiers de l’entreprise étaient devenus de plus en plus complexes. La forte dépendance à de multiples outils, tels qu’IBM® Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase et Oracle Analytics Cloud, combinée à des processus manuels et de nombreuses feuilles de calcul, a créé des silos et des duplications. Une situation qui a conduit à de longs cycles de reporting, la clôture du mois des filiales prenant des semaines et un processus de budgétisation qui s’étendait sur trois mois.
« Nous en étions à un stade où il n’était tout simplement plus possible de continuer avec les processus manuels, se souvient Dilend Chawda, directeur financier de Rinnai Australia. Nous avions besoin d’une source centrale d’informations, non seulement pour réduire les risques et les erreurs, mais aussi pour améliorer la collaboration et la prise de décision. »
Rinnai avait besoin d’une plateforme financière moderne et évolutive capable de soutenir la croissance, d’améliorer l’agilité et de favoriser l’adoption de l’IA. L’entreprise a alors commencé à rechercher des solutions pour moderniser son service financier.
Après avoir évalué plusieurs options, Rinnai a choisi, mi-2024, Octane Software Solutions, un partenaire commercial IBM, comme expert pour moderniser sa plateforme financière. Grâce à IBM Planning Analytics, Octane a mené un déploiement progressif qui lui a permis de réaliser des gains rapides tout en minimisant les risques. Le modèle hybride onshore-offshore et l’expertise approfondie du partenaire commercial IBM en matière de finance ont garanti à l’entreprise rentabilité et évolutivité. Sans compter une approche low code qui a permis aux équipes internes de rester activement impliquées, accélérant l’adoption de la nouvelle plateforme par le personnel de Rinnai.
Le déploiement a permis de rationaliser les rapports de fin de mois, l’analyse de la rentabilité des produits, la planification de la demande et d’introduire une suite de budgets 2025 intégrée aux ventes, à la planification des effectifs et aux dépenses en matière d’investissement. La plateforme sert désormais de source d’information unique, permettant la collaboration et la modélisation pour répondre à de nombreux besoins. Ses données désormais prêtes pour l’IA, Rinnai travaille actuellement avec Octane par le biais d’une série d’ateliers pour découvrir comment IBM watsonx Orchestrate peut être utilisé pour améliorer les prévisions, optimiser les niveaux de stock et réduire les tâches manuelles.
L’équipe financière de Rinnai s’est transformée grâce à IBM Planning Analytics, réalisant d’importants gains d’efficacité et profitant d’avantages parmi lesquels :
La modernisation des systèmes financiers de l’entreprise a stimulé le moral des employés, qui se sont concentrés sur l’analyse plutôt que sur la saisie des données. Rinnai utilise désormais des modèles prédictifs pour le fonds de roulement, aux côtés d’IBM Planning Analytics et d’IBM watsonx pour les requêtes en langage naturel et la détection des données aberrantes. L’initiative a positionné son équipe financière comme un partenaire stratégique, accélérant les décisions et visant une réduction de 10 % des stocks, permettant aux directeurs financiers de tirer des enseignements sur une action précoce, la quantification des avantages et la promotion d’une culture de collaboration. Comme le souligne Dilend Chawda, « l’IA doit être intégrée, et plus vous attendez, plus le processus sera difficile et coûteux. »
En s’associant à Octane, Rinnai a transformé son service financier, passant d’une fonction de reporting réactive en un pilote d’informations stratégiques proactif désormais prêt pour l’ère de l’IA.
Rinnai Australia est un fabricant et distributeur de premier plan de systèmes de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude. Avec des opérations réparties à travers de nombreuses filiales et un long passé d’acquisitions, Rinnai est une marque de confiance en Australie depuis plus de 50 ans. L’entreprise est présente dans 20 pays, apportant une expertise mondiale pour adapter les solutions au mode de vie australien. Les marques de Rinnai, dont Rinnai, Brivis, APAC et Polo, proposent des produits de haute qualité.
Octane Software Solutions est un partenaire IBM qui apporte une expertise approfondie de la solution IBM Planning Analytics et de la transformation des finances. Il propose un modèle de livraison hybride onshore-offshore qui permet aux entreprises d’adapter leurs ressources en fonction de leurs besoins et de gérer leurs coûts de manière efficace. L’approche low code d’Octane encourage les équipes internes à rester impliquées tout au long des déploiements, accélérant l’adoption et le renforcement des capacités.
