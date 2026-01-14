Rinnai Australia, l’un des principaux fabricants et distributeurs de systèmes de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude, a connu une croissance significative grâce à une expansion organique et à des acquisitions. Le hic ? Son service financier, qui peinait à suivre le rythme de cette croissance.

Les systèmes financiers de l’entreprise étaient devenus de plus en plus complexes. La forte dépendance à de multiples outils, tels qu’IBM® Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase et Oracle Analytics Cloud, combinée à des processus manuels et de nombreuses feuilles de calcul, a créé des silos et des duplications. Une situation qui a conduit à de longs cycles de reporting, la clôture du mois des filiales prenant des semaines et un processus de budgétisation qui s’étendait sur trois mois.

« Nous en étions à un stade où il n’était tout simplement plus possible de continuer avec les processus manuels, se souvient Dilend Chawda, directeur financier de Rinnai Australia. Nous avions besoin d’une source centrale d’informations, non seulement pour réduire les risques et les erreurs, mais aussi pour améliorer la collaboration et la prise de décision. »

Rinnai avait besoin d’une plateforme financière moderne et évolutive capable de soutenir la croissance, d’améliorer l’agilité et de favoriser l’adoption de l’IA. L’entreprise a alors commencé à rechercher des solutions pour moderniser son service financier.