« Relevance AI, une startup australienne primée, s’emploie à mettre le potentiel illimité de l’IA générative au service des utilisateurs professionnels du low-code afin qu’ils puissent atteindre un niveau d’automatisation considéré auparavant comme impossible.

Relevance IA explore les capacités de watsonx.ai pour marquer les synergies et les opportunités d'intégration, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'étendre notre plateforme et d'offrir plus d'options pour les modèles de base à notre large éventail d'utilisateurs. »



Jacky Koh

cofondateur de

Relevance AI