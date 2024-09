Les secteurs miniers qui produisent ces minéraux sont confrontés à de nombreux défis, allant des risques pour la santé et la sécurité environnementales aux droits de l'homme. Ils sautent aux yeux dans l'exploitation minière industrielle et dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, où l'extraction de minerais de cobalt et de cuivre a souvent lieu. Le secteur de l'exploitation minière artisanale est connu pour ses conditions de travail difficiles et dangereuses, y compris l'exploitation des enfants sous ses formes les plus terribles.

Les effets résultant des mauvaises pratiques dans les secteurs de l'exploitation minière industrielle et de l'exploitation minière artisanale n'ont pas échappé aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux régulateurs. En outre, des entreprises de plus en plus consciencieuses à tous les niveaux de la chaîne de valeur s'unissent pour adopter des pratiques d'approvisionnement et de production plus responsables.

Les mesures prises par les entreprises pour améliorer les conditions dans les chaînes d'approvisionnement en matériaux pour batteries sont dictées par les marchés financiers, les ONG et les préférences des consommateurs. La législation, comme la réglementation de l'Union européenne sur les piles, devient également un facteur déterminant.

Après avoir mené une étude en République démocratique du Congo (RDC) qui a révélé comment les seigneurs de la guerre finançaient les conflits en vendant des ressources naturelles à des entreprises occidentales, le Dr Nicholas Garrett, avec son collègue Harrison Mitchell, a fondé RCS Global Group en 2008. Le Dr Garrett est devenu le PDG du groupe. « Nous avons prouvé que nous pouvions tracer ces ressources tout au long de la chaîne logistique, de la mine jusqu'au produit final », explique M. Garrett. « Les entreprises ont vu qu'il était possible d'obtenir ces informations et elles ont su qu'elles devaient s'attaquer au problème de l'élimination de ces ressources de leur chaîne d'approvisionnement. »

RCS Global est devenu un leader dans la collecte et la vérification des données et dans l'assurance de la responsabilité des pratiques dans les chaînes d'approvisionnement. Chaque jour, ses auditeurs visitent des sites miniers, des fonderies, des raffineries et des sites de production. « Nous appliquons les normes établies par des organisations gouvernementales internationales comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que les principales normes d'exploitation minière responsable établies par l'industrie ou par des initiatives multipartites », explique M. Garrett. « Au cours des 14 dernières années, RCS Global a instauré la confiance à tous les niveaux de ces chaînes d'approvisionnement. »