Après avoir évalué les offres de plusieurs grands fournisseurs de services de cloud, Raj Petro a déterminé que les solutions Enterprise Application Managed Services for SAP on IBM Cloud constituait le moyen le plus rapide et le plus rentable de répondre aux nouvelles fonctionnalités de conformité.

« Nous recherchions un partenaire de services gérés de confiance qui nous aiderait à nous concentrer sur nos compétences de base, et IBM nous a été fortement recommandé », rappelle Prakash Subramanian. « IBM nous a fourni de nombreuses références clients solides, ce qui nous a donné une grande confiance dans le fait que les solutions Enterprise Application Managed Services for SAP on IBM Cloud répondraient à nos besoins. En fait, j'avais déjà eu une expérience antérieure, et très positive de migration vers IBM Cloud, j'avais donc pu contacter le professionnalisme et l'expertise de l'équipe d'IBM India. »

Jitesh Save ajoute : « Le succès de la joint-venture, ainsi que de notre déménagement vers un nouveau siège social, dépendaient de l'exécution en temps voulu de notre projet cloud. De tous les fournisseurs que nous avons envisagés, nous avons estimé qu’IBM avait l’expérience la plus approfondie. »