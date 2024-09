La plateforme RainFocus, hébergée sur le site hybride IBM Cloud, a fonctionné sans difficultés tout au long de la conférence. Plus de 122 000 participants s'étaient inscrits, contre 30 000 pour l'événement en présentiel de 2019. Il s'agit d'une réussite historique. « IBM Think 2020 a été l'une des plus grandes conférences en ligne à ce jour », déclare Sherman. « C'était la première de sa taille et elle est passé en cours de préparation d'un événement en présentiel à un événement virtuel, c'est incroyable ! »

Ce succès est une preuve éclatante de l'impact que la technologie marketing peut avoir sur les résultats d'une entreprise. « Si vous êtes le directeur informatique d'une grande entreprise et que vous évaluez une plateforme de marketing événementiel à déployer à l'échelle mondiale, vous voulez faire en sorte que cette plateforme soit vraiment crédible », déclare Sherman. « Le fait de proposer une plateforme qui peut être indépendante du cloud et fonctionner entièrement dans IBM Cloud, et de disposer de ce type d'environnement SaaS avec la redondance et les fonctionnalités que nous avons créées grâce à cette collaboration, nous distingue vraiment de tous les autres acteurs de notre secteur. »

L'un des aspects les plus intéressants du format virtuel est l'expérience personnalisée qu'il offre aux participants, en leur recommandant des contenus, des sessions et des réunions, ainsi que des possibilités de collaboration. L'expérience IBM Think, par exemple, a été adaptée aux intérêts et aux activités de chaque participant, ce qui a finalement donné lieu à 122 000 événements Think individualisés.

Ensemble, RainFocus et IBM ont également atteint un objectif essentiel du projet : créer un modèle d'événement lors du IBM Think 2020 qui pourrait être adapté aux plus de 600 événements annuels d'IBM. Le modèle facilite la tâche des 300 gestionnaires d'événements régionaux d'IBM, en fournissant une plateforme d'événements centralisée unique avec des capacités préconfigurées qu'ils peuvent utiliser pour leurs propres événements.

La relation entre IBM et RainFocus continue de prospérer. La migration vers un environnement 100% IBM Cloud est toujours en cours et son lancement est prévu mi-2021, suite à la conférence virtuelle IBM Think 2021. Les deux entreprises continuent de s'encourager mutuellement à atteindre des niveaux d'innovation toujours plus élevés. « IBM a vraiment amélioré notre jeu en ce qui concerne le transfert de données en temps quasi réel vers des systèmes tiers », explique Sherman. « Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un fournisseur distinct, mais des divers systèmes informatiques, de marketing et de données d'IBM. » Alors que les deux entreprises unissent leurs forces pour une nouvelle conférence virtuelle IBM Think, elles sont impatientes de présenter les dernières fruits de leur travail d'équipe.